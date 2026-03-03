Kızılay’dan 21 ülkede seferberlik

Türk Kızılayı, 2026 Ramazan programı kapsamında başta Gazze Şeridi olmak üzere 21 ülkede iftar, sahur ve gıda kolisi dağıtımlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Savaş, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinden etkilenen bölgelerde aşevleri aracılığıyla sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Gazze’nin kuzey, orta ve güneyinde günlük 60 bin kişilik iftar ve sahurluk dağıtımı sürerken, Al-Ariş Limanı’na ulaşan 21’inci İyilik Gemisi’nden indirilen 249 TIR'lık yardımın bölgeye sevki için süreç takip ediliyor.

YARDIM KOLİLERİ İFTAR SOFRALARI

Yemen’de Aden ve Lahj’da 500 gıda kolisi ve 1000 kişilik iftar dağıtıldı. Sudan’da 5 eyalette iftar programları düzenlenirken bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Afganistan’ın başkenti Kabil’de 250 aileye yardım yapıldı; Somali’de 2 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Irak’ta Bağdat, Musul, Kerkük ve Telafer’de yüzlerce aileye koliler ulaştırılırken iftar sofraları kuruldu. Suriye’de ise 9 sevgi butik mağazası aracılığıyla 7 bin 795 kişiye 19 bin 441 parça kıyafet verildi, farklı bölgelerde toplam 1854 kişiye iftar desteği sağlandı.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Bosna Hersek’te Srebrenitsa’dan Tuzla’ya birçok şehirde iftar organizasyonları yapılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2 bin 620 kişi iftar hizmetinden yararlandı. Pakistan’da da yerinden edilen ailelere gıda kolisi desteği sürüyor. Türk Kızılayı, bağışçıların desteğiyle Ramazan boyunca insani yardım faaliyetlerine devam edecek.







