Endülüs’ten Kabe’ye iman yolculuğu

İspanya’da 38 yıl önce İslam’ı seçen emekli öğretmen Rafael Hernandez Mancha, Allah’a verdiği sözü yerine getirmek için Endülüs’ten Mekke’ye at sırtında 6 bini aşkın kilometre yol katetti. İspanya İslam Cemaatleri Birliği verilerine göre son 30-40 yılda Müslüman olan yaklaşık 40 bin İspanyol’dan biri olan Hernandez, bu yolculuğun ardından “tam bir huzura erdiğini” söyledi.

HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

62 yaşındaki Hernandez, 13 Ekim 2024’te Almonaster la Real’den iki arkadaşıyla yola çıktı. 12 ülke geçerek 8 ay süren yolculuğu “mucizelerle dolu” olarak nitelendiren Hernandez, Zaragoza’dan Bosna’ya, Türkiye’den Ürdün’e kadar birçok yerde insanların kendilerine destek olduğunu ifade etti. Türkiye’ye Ramazan’ın ilk günü girdiklerini belirten Hernandez, özellikle Adana’da bir çiftçinin atlarını tarlasına alarak yemesi için izin vermesini unutamadığını anlattı. Yolculuklarını Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden tamamlayan Hernandez, Mekke’de Kabe’ye ulaşmanın hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

SÖZÜMÜ TUTTUM

Atlarını satarak İspanya’ya uçakla dönen Hernandez, “Allah’a verdiğim sözü tuttum. Kendimi özgür hissediyorum ve huzur içinde ölebileceğime inanıyorum.” dedi. 10 Mart’ta İstanbul’da yolculuğunu anlatmak üzere bir programa katılacağını da sözlerine ekledi.







