Yoğurtlu, salçalı soslu sunumlarıyla iştahları kabartan köfteli pide herkesin favorisi olacak. Özellikle Ramazan’da artan pideleri değerlendirebileceğiniz bu lezzet, iftar sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak.

Köfte için karbonat limon suyu ve suyu karıştırma kabında karıştırın. Kalan malzemeleri bir yoğurma kabına alıp üzerine dökün ve 10 dakika yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Sos için bir tavada yağ ve salçayı kokusu çıkana kadar kavurun ve kemik suyunu ilave edip bir taşım kaynatın. Köfteler için tavayı kızdırın ve hafif yağlayın, köfteleri arkalı önlü pişirin ve aynı tavada doğradığınız pideleri ısıtın.

Pideleri servis tabağına alın ve köfteleri üzerine dizin. Sıcak salçalı sosu üzerinde gezdirin ve kalan servis malzemelerini yanında ikram edin. Afiyet olsun.