Mazlumların halini anlamak için

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Caminin avlusu balonlarla süslenirken, yer sofralarının kurulduğu program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi aynı sofrada buluşarak orucunu açtı. İftarın ardından geleneksel kıyafetler giyen ekipler çocuklara macun, şerbet, pamuk şeker ve mısır ikram etti. Programın açılış konuşmasını yapan Yedi Hilal Genel Başkanı Samet Paçacı ise, “Filistin başta olmak üzere pek çok mazlum coğrafyada insanlar büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sofralarda lüks yerine sadeliği tercih etmemizin sebebi de o acıları unutmamak ve hissetmek” ifadelerini kullandı.