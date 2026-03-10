Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Mazlumların halini anlamak için

Mazlumların halini anlamak için

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0010/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
“Medine usulü iftar” programı
“Medine usulü iftar” programı

Yedi Hilal Derneği, Şehzadebaşı Camii avlusunda geleneksel hale gelen “Medine usulü iftar” programı düzenledi.

Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Caminin avlusu balonlarla süslenirken, yer sofralarının kurulduğu program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte yüzlerce kişi aynı sofrada buluşarak orucunu açtı. İftarın ardından geleneksel kıyafetler giyen ekipler çocuklara macun, şerbet, pamuk şeker ve mısır ikram etti. Programın açılış konuşmasını yapan Yedi Hilal Genel Başkanı Samet Paçacı ise, “Filistin başta olmak üzere pek çok mazlum coğrafyada insanlar büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sofralarda lüks yerine sadeliği tercih etmemizin sebebi de o acıları unutmamak ve hissetmek” ifadelerini kullandı.



#Ramazan
#Aktüel
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı