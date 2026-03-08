2030’da iki Ramazan yaşayacağız

Buna göre yılın başında ve sonunda başlayacak iki Ramazan nedeniyle aynı yıl içinde toplam 36 gün oruç tutulacak. İlk Ramazan, 5 Ocak 2030’da başlayacak ve 30 gün sürecek. Yılın sonuna doğru ise Ramazan yeniden başlayacak; ikinci başlangıç 26 Aralık 2030’da olacak ve bu dönem 2031 yılına sarkacak. Böylece aralık ayındaki Ramazan’dan yıl içinde yalnızca 6 gün oruç tutulmuş olacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, bunun hicri takvimin miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10–11 gün geri gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle hicri ayların zamanla tüm miladi takvim boyunca dolaştığını ifade etti. İşlek, Ramazan’ın aynı miladi yıl içinde iki kez başlamasının nadir fakat düzenli aralıklarla gerçekleşen bir durum olduğunu vurgulayarak bunun yaklaşık 32–33 yılda bir tekrar ettiğini söyledi. Daha önce 1900, 1932, 1964 ve 1997 yıllarında da ocak ve aralık aylarında iki Ramazan başlangıcının yaşandığını belirtti. Diyanet’in hesaplamalarına göre benzer döngünün gelecekte 2062–2063 yıllarında yeniden gerçekleşmesi bekleniyor.