Mescid-i Aksa avlusunda itikâf

Filistin’in ve dünyanın dört bir yanından Kudüs’e gelen Müslümanlar, ramazanın son günlerini İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da gelenek haline gelen bir ibadet olan itikafa girerek geçiriyor. Yüzbinlerce Müslüman, Kadir Gecesi’ni önceki akşam Mescid-i Aksa’da iftar açıp ibadet ederek idrak etti. Aksa’da yaklaşık 250 bin Müslümanın toplandığını duyurdu. “48 Arapları” diye tanımlanan İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de, farklı şehirlerden yüzlerce otobüsle Kudüs’e geldi.

OYNAT 00:36 Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da itikafa girmek için çadır kurdu Filistin'in ve dünyanın dört bir yanından Kudüs'e gelen Müslümanlar, Ramazan ayının son günlerini İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da itikafa girerek geçiriyor. İtikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. BiP'te paylaş

HERKES YEK VÜCUT OLMUŞ GİBİ

Ramazanın son günlerini Mescid-i Aksa’nın manevi ikliminde itikafa girerek geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu. Aralarında işgal altındaki Filistin topraklarından gelenler ve İsrail içinde yaşayan Filistinliler ile Filistin’i ziyaret eden yabancıların bulunduğu Müslümanlar, sıra sıra kurdukları bu çadırların içinde zamanlarını, iftar saatine kadar sık sık Kur’an-ı Kerim okuyup ibadet ederek geçiriyor. İtikaf için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistin asıllı İsrail vatandaşı Bilal Mevasi (43), ramazanın son günlerinde itikafa girmenin faziletine dikkati çekerek, Mescid-i Aksa’nın bu ibadeti eda etmek için “harika bir atmosferi” olduğunu ifade etti. Filistin’in yanı sıra pek çok farklı ülkeden Müslümanın bu kutsal günlerde Aksa’da bir araya geldiğine işaret eden Mevasi, “Afrika, Hindistan, Malezya, Batı Şerialılar ve bizim gibi Filistinlilerin hepsi burada tek yürek olmuş durumda. Hepsi bir arada bu mescitte, iman ve salih amel havasını ihya ediyorlar. Tüm yıl çalışıyor, sürekli dünyevi işlerle hemhal oluyoruz. Bu yüzden Allah’ı anmak için vakit ayırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Dünya işleriyle ölen kalplerimizi Allah’ı anarak ihya ediyoruz.” dedi.

TIKLIM TIKLIM DOLMUŞ DURUMDA

Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak için burada gönüllü nöbet tutan ve itikafa giren Kudüslü kadınlardan Münteha Amara, “Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, salat ve selam ona olsun, Allah’ın emriyle yolculuğa çıktığı (İsra) bu yer, gördüğünüz gibi ibadet eden, itikafa giren, (Mescid-i Aksa’ya sakip çıkmak için) gönüllü nöbet tutan kadın ve erkeklerle tıklım tıklım dolmuş durumda.” dedi.

Her yıl bu günlerin gelmesini bekliyoruz

İsrail’in kuzeyindeki Akka kentinden gelen bir diğer Filistin asıllı Emir Bedr (34) de “Burada bir cennet havası var. Her yıl, Filistin’in her yerinden insanlar itikaf günlerinde burada bir araya geliyor. Her yıl bu günlerin gelmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Bedr, Aksa’da itikaf halinde geçirdikleri zamanı şöyle anlattı: “Geceleri namaz kılıyoruz. Kur’an okuyoruz. Bazı gençler zikir yapıyor. Bazıları dini ders halkalarına katılıyor. İftar için sofralar da kuruluyor. Buraya itikaf için gelenin yanında hiçbir şey getirmesine gerek kalmıyor. Yiyecek, içecek, her şey var ve Aksa’dan ayrılmamıza hiç gerek kalmıyor. Sonsuz bir bereket bulunuyor. Buradaki yabancıları görünce onların bizden bizim de onlardan biri olduğumuzu hissediyoruz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Türkler, Afrikalılar ve diğer tüm ülkelerden gelen Müslümanların hepsinin gönülleri burada bir oluyor.”

