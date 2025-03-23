Ramazan Mektupları VIII: Kalbe Dönüş Azığı

Dürdane İsrâ:

Ya Âmine’nin bakışı? Ondan da bir parça olur muydu bizde? Kucağında tuttuğu, dahası karnında taşıdığı, içinden gördüğü bir nura bakar gibi bakmak O’na… Diğer bütün peygamber anneleri gibi onun da peygamberimizin doğumundan evvel bir rüya gördüğü anlatılır. Rivayet o ki, Dımaşk ya da Busrâ’daki sarayları aydınlatacak şekilde güçlü bir nur görür Âmine annemiz. Ah bunca ışık ancak aşkla mümkün değil mi? Aşıkların kalbine has gözleri var, onların gördüklerini göremiyor başka nazırlar. Peygamberi anarken bir salavatı şerif dinliyorum şimdi. Sanki merkezi nurdan bir nokta olan sayısız çemberlerden bir çemberim. Hem kendimin etrafında hem onun isminin şavkında dönüyorum. Sallalahu aleyk, ya nûr… Bir dünyayım ben, oysa güneş. Sallallahu aleyk, ya nûr! Hem esriğim onunla hem müdrik. Hem tekim hem çok. Tarik de o, hem de refîk. Benim gibi nicesinin muhabbetine o sayısız halkada hem nazar ediyorum hem de bir mecnun manzarayım, seyredilen. O’nun özü kalplerimize ve yaratılışın bizzat kendisine mühürlenmiş. Onu hakkıyla sevenler, birbirini de hakkıyla seviyor: “Onların arkadaşlığı ne iyi oldu.” (Nisa, 69)