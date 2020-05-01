Ramazan Süleymaniye mahzun kaldı Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Süleymaniye mahzun kaldı: Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor

İstanbul’un silüetinin en güzel parçalarından Süleymaniye Camii, koronavirüs salgını nedeniyle 463 yıllık tarihinin en sakin günlerini geçiriyor. Caminin müezzini Mehmet Koçyiğit, “Neredeyse iki aydır camimiz çok mahzun. Cemaat yok, ses yok, cıvıltı yok, giren-çıkan yok. Hakikaten çok buruk bir şekilde Ramazan-ı Şerif’i karşıladık. Dua edelim inşallah, bir an evvel eski halimize dönelim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleymaniye Camii
Süleymaniye Camii

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden dimdik ayakta duran Süleymaniye Camisi, geçen 4,5 asrı aşkın süredir İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sinan’ın sadeliği estetikle ihtişama dönüştürdüğü cami, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle tarihi bir sessizlik yaşıyor.

Süleymaniye Camii tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

SALGIN GEÇSİN DİYE DUA EDİLİYOR

Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak kısıtlanmasının ardından Süleymaniye Camisi, eski yoğun günlerinden uzak bir görüntü çiziyor. İbadetin yanı sıra turistik cazibesi de bulunan cami, gün içinde sadece dini buyrukları yerine getirmek isteyen az sayıda vatandaşı ağırlıyor. Vakit namazlarında münferit ibadete açık olan camide görevliler rutin çalışmalarını sürdürüyor. Cami hoparlöründen vakitlerde ezanın yanı sıra salgın hastalığın defedilmesi için dua sesi yükseliyor; hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa temennisinde bulunuluyor.

NAMAZLARI MÜNFERİT KILIYORLAR

  • Vatandaşların camide sosyal mesafeyi gözeterek vakit namazlarını eda edebildiğini söyleyen Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Koçyiğit, “Cemaatimiz 3-5 kişi geldiği zaman cemaat olup namaz kılmazlar. Ben zaman zaman görüyorum muhtelif yerlerde ayrı ayrı, mesafe koyarak namazlarını kılıyorlar” dedi. Mehmet Koçyiğit, daha önceleri selatin camisinde cemaat ve turistik kalabalığın yanı sıra her ramazanda ayrı bir yoğunluk yaşandığını vurgulayarak, “Tabii bakıyoruz neredeyse iki aydır camimiz çok mahzun. Cemaat yok, ses yok, cıvıltı yok, giren-çıkan yok. Hakikaten çok buruk bir şekilde Ramazan-ı Şerif’i karşıladık. Dua edelim inşallah, bir an evvel eski halimize dönelim” şeklinde konuştu.

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