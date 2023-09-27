La Liga’nın 4. haftasında Real Madrid, Getafe'yi 2-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Real Madrid'in golleri Joselu ve Bellingham'dan geldi. Real Madrid - Getafe maç özetini izlemek ve İspanya La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.