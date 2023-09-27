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Real Madrid Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti | ÖZET

İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Las Palmas'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Real Madrid rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 45' Brahim Diaz ve 54' Joselu'dan geldi. Real Madrid bu sonuçla birlikte ligde 6. galibiyetini elde ederek 18 puanla 2. sırada yer aldı. Milli genç yıldız Arda Güler sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. Real Madrid - Las Palmas maç özeti ve İspanya La Lig güncel puan durumu haberimizde.

22:24 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid - Las Palmas maç özeti

Real Madrid - Las Palmas maç özeti

Real Madrid, İspanya La Liga 7. haftasında evinde Las Palmas'ı konuk etti. Maç Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Brahim Diaz ve Joselu'dan geldi. Real Madrid - Las Palmas maç özeti haberimizde.

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Las Palmas maç özetini izlemek için

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 7. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Real Madrid
#Las Palmas
#İspanya La Liga
#Arda Güler
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Real Madrid Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti | ÖZET