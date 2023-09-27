Real Madrid - Las Palmas maç özeti
Real Madrid, İspanya La Liga 7. haftasında evinde Las Palmas'ı konuk etti. Maç Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Brahim Diaz ve Joselu'dan geldi. Real Madrid - Las Palmas maç özeti haberimizde.
REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ ÖZETİ
REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ ÖZETİ
REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ SONUCU
REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ SONUCU
İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
İSPANYA LA LİGA 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Real Madrid
#Las Palmas
#İspanya La Liga
#Arda Güler
2 saat önce