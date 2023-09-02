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Real Madrid - Getafe Canlı Skor - Maç Kadrosu

İspanya La Lig 4. haftasında Real Madrid evinde Getafe’yi konuk ediyor. Bugün saat 17.15’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Melero Lopez yönetecek. Getafe'yi La Liga'da konuk ettiği son 14 maçı kazanan Real Madrid, bu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde sadece 10 gol gördü. Lige namalup devam eden Real Madrid’de bugün milli futbol Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Real Madrid - Getafe canlı skor ekranı, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

14:17 . 2/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Real Madrid - Getafe Canlı Skor - Maç Kadrosu

Real Madrid - Getafe Canlı Skor - Maç Kadrosu

Real Madrid İspanya La Liga 4. haftasında evinde Getafe’yi ağırlayacak. Real Madrid'e rakip olduğu son beş La Liga maçının ikisinden puan alan Getafe, daha önceki 14 karşılaşmanın 13'ünden puansız ayrılmıştı. Getafe bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bugün saat 17.15’de başlayacak karşılaşmanın canlı skor ekranı ve muhtemel 11’leri haberimizde olacak. İşte detaylar.

REAL MADRİD - GETAFE CANLI SKOR

REAL MADRİD - GETAFE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

2 Dani Carvajal

4 David Alaba

22 Antonio Rüdiger

5 Jude Bellingham

12 Eduardo Camavinga

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

20 Francisco Garcia

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo

GETAFE

13 David Soria

2 Dakonam Djene

4 Gaston Alvarez

6 Domingos Duarte

22 Damian Suarez

23 Stefan Mitrovic

20 Nemanja Maksimovic

21 Juan Iglesias

7 Jaime Mata

14 Juanmi Latasa

19 Borja Mayoral

İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU




#Real Madrid
#Getafe
#Arda Güler
#İspanya La Liga
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