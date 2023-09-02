Real Madrid İspanya La Liga 4. haftasında evinde Getafe’yi ağırlayacak. Real Madrid'e rakip olduğu son beş La Liga maçının ikisinden puan alan Getafe, daha önceki 14 karşılaşmanın 13'ünden puansız ayrılmıştı. Getafe bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bugün saat 17.15’de başlayacak karşılaşmanın canlı skor ekranı ve muhtemel 11’leri haberimizde olacak. İşte detaylar.