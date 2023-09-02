Real Madrid - Getafe Canlı Skor - Maç Kadrosu
Real Madrid İspanya La Liga 4. haftasında evinde Getafe’yi ağırlayacak. Real Madrid'e rakip olduğu son beş La Liga maçının ikisinden puan alan Getafe, daha önceki 14 karşılaşmanın 13'ünden puansız ayrılmıştı. Getafe bu akşam zorlu rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bugün saat 17.15’de başlayacak karşılaşmanın canlı skor ekranı ve muhtemel 11’leri haberimizde olacak. İşte detaylar.
REAL MADRİD - GETAFE CANLI SKOR
REAL MADRİD - GETAFE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
25 Kepa Arrizabalaga
2 Dani Carvajal
4 David Alaba
22 Antonio Rüdiger
5 Jude Bellingham
12 Eduardo Camavinga
15 Federico Valverde
18 Aurelien Tchouameni
20 Francisco Garcia
7 Vinicius Junior
11 Rodrygo
GETAFE
13 David Soria
2 Dakonam Djene
4 Gaston Alvarez
6 Domingos Duarte
22 Damian Suarez
23 Stefan Mitrovic
20 Nemanja Maksimovic
21 Juan Iglesias
7 Jaime Mata
14 Juanmi Latasa
19 Borja Mayoral