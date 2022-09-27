Özgün Devlet hastanelerine dönmek isteyen doktorlar başvurularını ne zamana kadar yapacak?
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Devlet hastanelerine dönmek isteyen doktorlar başvurularını ne zamana kadar yapacak?

Sağlık Bakanlığı atamalarına ilişkin son bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, devlet hastanelerine dönmek isteyen doktorların başvuru tarihlerine ilişkin olarak "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi devam ediyor" dedi. Peki Kamuya dönmek isteyen doktorlar için başvurular ne zamana kadar alınacak, son başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı doktor atamamaları ne zaman? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı açıktan atama kadrolarına başvurular ne zaman sona eriyor? Kamuya dönecek doktor başvurularında son tarih
Sağlık Bakanlığı açıktan atama doktor kadrolarına başvurular ne zaman sona eriyor?

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük hakları düzenlendi. Beyaz Reform adlı bu düzenlemeye ilgi büyük oldu. Şu ana kadar kamuya dönmek isteyen doktorların sayısı 7 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Koca, talebin yoğunlaşarak artacağını düşündüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kadrolarına başvurular ne zaman sona eriyor?

Dünkü Kabine toplantısı sonrası, başvuruların detaylarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti; "Başvurulardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul’da bin 350’yi buldu. Ankara’da 650’yi geçti. İzmir’de 600’e yaklaştı. Hatay’da 130’u, Diyarbakır’da 170’i, Batman'da 44 hekimi buldu. Tüm illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan çocuk hekimi 500’ü geçti, anestezist 420, kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, radyolog 300’ü geçti.

  • "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz."

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