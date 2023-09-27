‘Aile hekimi kaç gün rapor verebilir?’ sorusunun cevabı birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Sağlık ocakları, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynar. Sağlık ocakları, aile hekimleri tarafından yönetilir ve aile hekimlerinin yanı sıra hemşireler, ebeler ve sağlık teknisyenleri gibi sağlık çalışanları tarafından hizmet verilir. Aile hekimliği sisteminde, her vatandaş bir aile hekimine kayıtlıdır. Aile hekimi, kayıtlı olduğu vatandaşların tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Peki Aile hekiminden rapor alınabilir mi, kaç gün alınır? İşte soruların yanıtları.

SAĞLIK OCAĞINDAN RAPOR ALINIR MI?

Sağlık ocaklarının muayene etme, ilaç yazma gibi yetkileri olduğu gibi hastaya rapor yazma hakkı da vardır. Aile hekimleri hastalık durumuna göre kişilere rapor yazabilir.

AİLE HEKİMİ KAÇ GÜN RAPOR VEREBİLİR?

Aile hekimleri kısa süreli hastalıklarda (genellikle 1-2 gün) rapor yazabilmektedir. Daha uzun süreli hastalık veya durumlar için Aile Hekimi sizi ilgili uzmana yönlendirebilir ve uzman doktorunuz size gerekli raporu verebilir.

Ancak rapor alabilmeniz için geçerli bir sebep olmalıdır ve her hastalık ya da durum için rapor verilmeyebilir.

EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Ehliyet için sağlık raporu aile sağlık merkezleri, özel hastaneler ve tıp merkezlerinden alınabilmektedir. Bu rapor için de yetkili kişi yapılması gerekenler hakkında bilgi verir.

Sağlık Raporu için;

> 2 adet biyometrik fotoğraf,

> Kan grubu kartı,

> Eğer kullanılıyora gözlük ya da lens kişinin yanında bulunmalı,

> Varsa kullanılan protez belirtilmeli,

> Sürekli kullanılan ilaçlar ve devam eden rahatsızlıklar bildirilmeli.







