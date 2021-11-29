Sakarya'da yarın okullar var mı? 30 Kasım Sakarya'da okullar tatil mi edildi?

Okullarda tatil haberi peş peşe geliyor. Bugün yurt genelinde etkisi olan lodos nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de eğitime ara verildi. Peki, Sakarya'da yarın okullar tatil edildi mi?
SAKARYA'DA YARIN 30 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Vali Oktay Çetin Kaldırım fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 30 Kasım Salı günü tatil edildiğini söyledi.
Vali Oktay Çetin Kaldırım okulların fırtına nedeniyle tatil edildiğini şöyle duyurdu:
''Sevgili Hemşehrilerim; İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…