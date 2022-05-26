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Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Rangers'ı mağlup ederek Avrupa'nın en büyük ikinci kupasını kaldıran UEFA 'nın Şampiyonlar Ligi final maçını ne zaman oynayacağı belli oldu. Finalde Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? İşte, Şampiyonlar Ligi final maçına dair bilgiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman: Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta?
​ Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı için heyecan dorukta. Real Madrid, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi Finali Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Şampiyonlar Ligi final maçı hakkında bilgiler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak.

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

REAL MADRID TARİHİNDE BİR İLK

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finale yazdırdı.

ÜÇ TURDA KAYBEDİP FİNALE ULAŞAN İLK TAKIM

Real Madrid ayrıca 2003/2004'teki format değişikliğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu (0-1 & PSG), çeyrek final (2-3 & Chelsea) ve yarı finalde (3-4 & Manchester City) maç kaybetmesine rağmen finale ulaşan ilk takım oldu.

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