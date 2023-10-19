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Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor evinde Başakşehir FK’yi ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Yeni teknik direktörü Markus Gisdol ile ilk maçına çıkacak olan kırmızı-beyazlıların hedefi mutlak galibiyet. Çağdaş Atan ile oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet bir beraberlik alan Başakşehir kritik haftada puan kaybetmek istemiyor. Samsunspor ile İstanbul Başakşehir bugüne kadar Süper Lig’de sadece 2011/12 sezonunda karşılaştı ve o sezon oynanan iki maçı da Başakşehir kazandı. Peki, Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

14:51 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir ile oynadığı son resmi maçı 3-1 kazanan Samsunspor (Ocak 2014; 1. Lig), bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyeti aldığı bir süreç yaşamadı. Son altı maçtan puansız ayrılan Samsunspor’un, lig tarihinde üst üste yedi mağlubiyet aldığı bir süreç yok. Peki, Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı ve maç kadrosu.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 9. haftası Samsunspor - Başakşehir FK maçı
22 Ekim Pazar günü saat 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

18 Zeki Yavru

28 Soner Gönül

7 Moryke Fofana

8 Soner Aydoğdu

11 Emre Kılınç

21 Carlo Holse

22 Yunus Emre Çift

24 Mickael Tirpan

14 Landry Dimata

BAŞAKŞEHİR

1 Volkan Babacan

3 Jerome Opoku

15 Leo Dubois

27 Ousseynou Ba

88 Cemali Sertel

8 Danijel Aleksic

10 Berkay Özcan

14 Dimitrios Pelkas

23 Deniz Türüç

9 Krzysztof Piatek

25 Joao Figueiredo

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Samsunspor
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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