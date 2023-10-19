Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Samsunspor ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir ile oynadığı son resmi maçı 3-1 kazanan Samsunspor (Ocak 2014; 1. Lig), bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyeti aldığı bir süreç yaşamadı. Son altı maçtan puansız ayrılan Samsunspor’un, lig tarihinde üst üste yedi mağlubiyet aldığı bir süreç yok. Peki, Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı ve maç kadrosu.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
18 Zeki Yavru
28 Soner Gönül
7 Moryke Fofana
8 Soner Aydoğdu
11 Emre Kılınç
21 Carlo Holse
22 Yunus Emre Çift
24 Mickael Tirpan
14 Landry Dimata
BAŞAKŞEHİR
1 Volkan Babacan
3 Jerome Opoku
15 Leo Dubois
27 Ousseynou Ba
88 Cemali Sertel
8 Danijel Aleksic
10 Berkay Özcan
14 Dimitrios Pelkas
23 Deniz Türüç
9 Krzysztof Piatek
25 Joao Figueiredo