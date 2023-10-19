Samsunspor ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig 9. haftasında karşı karşıya geliyor. İstanbul Başakşehir ile oynadığı son resmi maçı 3-1 kazanan Samsunspor (Ocak 2014; 1. Lig), bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyeti aldığı bir süreç yaşamadı. Son altı maçtan puansız ayrılan Samsunspor’un, lig tarihinde üst üste yedi mağlubiyet aldığı bir süreç yok. Peki, Samsunspor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı ve maç kadrosu.