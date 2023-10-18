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VEFATININ İKİNCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI
Samsunspor'un unutulmaz futbolcularından Emin Kar için bugün anma töreni yapıldı.
20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor'un geçirdiği kazada yaralanan ve felç kalan, bir dönem de Samsunspor'da kulüp başkanlığı yapan Emin Kar için Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kar'ın ailesi, futbol camiası ve Samsunsporlu taraftarlar katıldı.
EMİN KAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NEDEN VEFAT ETTİ?
Eski futbolcu ve Samsunspor Başkanı Emin Kar, 1 Ocak 1960 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Futbola Trabzon Endüstri Meslek Lisesi'nde okul takımında başlayan Emin Kar amatör kariyerine 1980'de kurulan Yalıspor'da devam etti. 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçilen Emin Kar, sonrasında Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından keşfedilmiştir. Emin Kar, 1981 yılında Samsunspor'a transfer edilmiştir.
1981-82 sezonunda Samsunspor ile Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalayan Emin Kar Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak anılıyor. Samsunspor'un tarihinde acı dolu günleri temsil eden 20 Ocak Faciası'nda belden aşağısı sakat kalan Emin Kar'ın futbol hayatı o kazadan sonra sona ermiştir.
Emin Kar 18 Ekim 2021 tarihinde kalp krizi sonrası tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.