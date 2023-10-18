’un eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı. Bir dönem de Samsunspor'da kulüp başkanlığı yapan Emin Kar için Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kar'ın ailesi, futbol camiası ve Samsunsporlu taraftarlar katıldı. Peki, Emin Kar ne zaman vefat etti, kaç yaşında? İşte detaylar.