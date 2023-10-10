Samsunspor’a transfer yasağı mı geldi, yasak ne kadar sürecek?

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas’in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA’ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas’ı haklı buldu ve Samsunspor’a transfer yasağı cezası verdi. Samsunspor’dan transfer yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, “Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır” denildi. Peki, Samsunspor transfer yasağı ne kadar sürecek, kaç yıl? İşte sorunun cevabı.

SAMSUNSPOR’A TRANSFER YASAĞI MI GELDİ, YASAK NE KADAR SÜRECEK?

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Aryvdas Novikovas’in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA’ya taşıyan Novikovas ile Samsunspor arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas’ı haklı bulurken, Samsunspor’a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kulübün iki dönem transfer yasağı almasının kesinleşmediğini ve konunun CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından görüşüldüğünü söyledi.

Samsunspor, oyuncunun şikayetinden günler önce tüm alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek, dekontlarla birlikte CAS’a başvurdu. FIFA’nın güçlü avukatlarından biri ile anlaşan Samsunspor, CAS davasının kendi lehlerine çözülmesi için umudunu sürdürürken, bugün çıkan ‘transfer yasağı’ haberinin ardından Başkan Vekili Veysel Bilen, yasak kararının kesinleşmediğini ve davanın CAS tarafından görüşüldüğünü ifade etti. Bilen, “Transfer yasağı haberi, çok bayat bir haber. Henüz neticelenmiş bir durum yok. CAS’ta dava devam ediyor. Samsunspor’u davada FIFA avukatı savunuyor. Samsunspor, Novikovas konusunda üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Konu CAS’ta ve CAS’taki dava da kesinleşmedi” dedi.

SAMSUNSPOR’DAN ’CAS’ AÇIKLAMASI

Samsunspor’dan transfer yasağı ile ilgili yapılan açıklamada, “Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır” denildi.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı ile cezalandırılan Samsunspor’da konuyla ilgili açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Samsunspor camiası, değerli Samsunspor taraftarları ve Türk futbol kamuoyunun dikkatine; FIFA tarafından kulübümüze gönderilen FIFA kararına karşı bu açıklamayı yapmamız zaruri olmuştur. Eski Futbolcumuz Arvydas Novikovas ve Avukatı ile FIFA kararı öncesinde karşılıklı anlaşma sağlanmış, ilgili anlaşmaya ilişkin olarak FIFA’nın bilgilendirilmesi noktasında karşı tarafça bir eksiklik meydana gelmişti. Bu nedenle, karşılıklı anlaşmamıza ve karşı tarafa ödemenin tamamının taahhüt süresi içerisinde ödememize rağmen; FIFA aleyhimize karar vermiş ve başvurumuzu kötü bir niyetle reddederek kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulamıştı. Söz konusu transfer yasağı 2023-2024 futbol sezonu kış ve 2024-2025 futbol sezonu yaz transfer dönemlerini kapsamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“İlgili yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin olarak; CAS nezdinde hukuki girişimlerimiz Ağustos ayı başında başlatılmış olup, İsviçre’deki FIFA ve CAS avukatlarımız nezdinde ilgili transfer yasağının kaldırılması için tüm hukuki çalışmalar özenle yapılmaktadır. Benzer haksız cezaların CAS tarafından kaldırıldığına yönelik birçok emsal karar hukukçularımız tarafından değerlendirilmekte ve kulüplerin lehine sonuçlandığı görülmektedir. Aralık 2023 sonuna kadar alınacak kararın lehimize sonuçlanacağı yönündeki inancımız tamdır. Kulübümüz tüm bu süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.”







