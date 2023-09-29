Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Sonuç
, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SONUÇ
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SONUÇ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Samsunspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce