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Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Sonuç

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Samsunspor evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Samsunspor - Gaziantep FK canlı sonuç, canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:18 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Sonuç

Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Sonuç

, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SONUÇ

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Samsunspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce
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