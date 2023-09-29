Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu
, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor bugün Gaziantep karşısında ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Gaziantep FK ise Sumudica önderliğinde galibiyet serisi yakalama peşinde olacak. Samsunspor - Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
SAMSUNSPOR
29 Jakub Szumski
29 Jakub Szumski
4 Rick Van Drongelen
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
11 Emre Kılınç
13 Flavien Tait
13 Flavien Tait
21 Carlo Holse
21 Carlo Holse
88 Osman Çelik
88 Osman Çelik
14 Landry Dimata
14 Landry Dimata
GAZİANTEP FK
GAZİANTEP FK
33 Florin Nita
33 Florin Nita
3 Papy Djilobodji
3 Papy Djilobodji
4 Arda Kızıldağ
4 Arda Kızıldağ
13 Junior Morais
13 Junior Morais
63 Nicolas Nkoulou
63 Nicolas Nkoulou
5 Furkan Soyalp
5 Furkan Soyalp
12 Janio Bikel
12 Janio Bikel
44 Alexandru Maxim
44 Alexandru Maxim
10 Max Gradel
10 Max Gradel
11 Mustafa Eskihellaç
11 Mustafa Eskihellaç
70 Denis Draguş
70 Denis Draguş
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SKOR
SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Samsunspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
14 dakika önce