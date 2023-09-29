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Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Yılport Samsunspor evinde Gaziantep FK’yı konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumun’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de yayınlanacak. Maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Bugün Gaziantep FK karşısında teknik direktörlük görevini Emre Bayraktar üstlenecek. İki takımın son 6 karşılaşmasında Gaziantep FK 4 galibiyet elde etti. Bu maçlarda ikisi ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor’un bugün nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Samsunspor - Gaziantep FK maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:44 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu

Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu

, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor bugün Gaziantep karşısında ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Gaziantep FK ise Sumudica önderliğinde galibiyet serisi yakalama peşinde olacak. Samsunspor - Gaziantep FK maç kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı skor ekranı haberimizde.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

29 Jakub Szumski

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

13 Flavien Tait

21 Carlo Holse

88 Osman Çelik

14 Landry Dimata

GAZİANTEP FK

33 Florin Nita

3 Papy Djilobodji

4 Arda Kızıldağ

13 Junior Morais

63 Nicolas Nkoulou

5 Furkan Soyalp

12 Janio Bikel

44 Alexandru Maxim

10 Max Gradel

11 Mustafa Eskihellaç

70 Denis Draguş

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ






#Samsunspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler