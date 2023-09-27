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Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligde oynadığı 5 maçta sadece 1 puan alan Eroğlu, oyuncular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Gelen eleştiriler üzere dün yaptığı haftalık olağan basın toplantısında görevinin başında olduğunu ve 1 galibiyetle herşeyin düzeleceğini ifade eden Eroğlu, Samsunspor’dan ayrıldığını açıkladı. Peki Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar.

13:57 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?

Kulübü, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Hüseyin Eroğlu! 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğumuzun mimarlarından teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Peki, Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör adaylarının ilk sırasında Sergen Yalçın var. Karadeniz ekibinde başkan Yüksek Yıldırım, Sergen Yalçın iddialarını doğruladı.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve son sırada yer alan Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Kırmızı-Beyazlıların gündemine Sergen Yalçın girdi.

BAŞKANDAN SERGEN YALÇIN İTİRAFI

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ismi kulüple anılan Sergen Yalçın ile görüştüklerini açıkladı.

Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme hâlindeyiz..." açıklamasını yaptı.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Öte yandan haberde Samsunspor'un bir diğer teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu kaydedildi.



#Yılport Samsunspor
#yüksel yıldırım
#Sergen Yalçın
#Hüseyin Eroğlu
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