Samsunspor’un yeni teknik direktörü kim olacak?
SAMSUNSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör adaylarının ilk sırasında Sergen Yalçın var. Karadeniz ekibinde başkan Yüksek Yıldırım, Sergen Yalçın iddialarını doğruladı.
Lige kötü bir başlangıç yapan ve son sırada yer alan Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Kırmızı-Beyazlıların gündemine Sergen Yalçın girdi.
BAŞKANDAN SERGEN YALÇIN İTİRAFI
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ismi kulüple anılan Sergen Yalçın ile görüştüklerini açıkladı.
Yıldırım, "Hüseyin Hoca ile ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü isimle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan biri. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibariyle Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşme hâlindeyiz..." açıklamasını yaptı.
AYKUT KOCAMAN İDDİASI
Öte yandan haberde Samsunspor'un bir diğer teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu kaydedildi.