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YSK sandık görevlisi ücreti belli oldu mu 2023?

Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde merak ediliyor. Seçim takviminin netlik kazanması ile birlikte seçim atmosferine girildi. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru tarihi, şartları ve alacakları ücretlerini bekliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri, başvuru şartları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Yeni Şafak
09:21 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sandık görevlisi

Sandık görevlisi

Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde merak ediliyor. Seçim takviminin netlik kazanması ile birlikte seçim atmosferine girildi. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler için başvuru tarihi, şartları ve alacakları ücretleri...

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.

İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık kurulu üyelerinin ve başkanının ücretleri henüz açıklanmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.



#sandık görevlisi
#2023 seçim
#sandık görevlisi ücreti
#cumhurbaşkanlığı seçimi
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