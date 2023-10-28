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Şanlıurfaspor - Giresunspor maçında gol sesi çıkmadı: 0-0 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 10. hafta açılış maçında Şanlıurfaspor evinde Giresunspor’u konuk etti. Maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Giresunspor ligde 10 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 6 puanla 17. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor ise 10 hafta 2 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10 puanla 12. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor - Giresunspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:05 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor maç özeti

Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor maç özeti

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında evinde Giresunspor’u konuk etti. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Şanlıurfaspor bu sonuçla 10 puana ulaşarak 12. sırada yer aldı. Giresunspor ise 6 puanla 17. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor - Giresunspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 10. hafta fikstürü haberimizde.

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Şanlıurfaspor - Giresunspor maç özetini izlemek için

ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI




#Şanlıurfaspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
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