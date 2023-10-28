Şanlıurfaspor 0-0 Giresunspor maç özeti
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında evinde Giresunspor’u konuk etti. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Şanlıurfaspor bu sonuçla 10 puana ulaşarak 12. sırada yer aldı. Giresunspor ise 6 puanla 17. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor - Giresunspor maç özeti ve Trendyol 1. Lig 10. hafta fikstürü haberimizde.
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
ŞANLIURFASPOR - GİRESUNSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Şanlıurfaspor
#Giresunspor
#Trendyol 1. Lig
30 dakika önce