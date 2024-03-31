|
Özgün

Şarkışla Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Şarkışla Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Şarkışla Oy Oranları Sonuçları

Şarkışla yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Sivas Büyükşehir Belediyesi ve 23 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Sivas Şarkışla ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

10:08 - 31/03/2024 dimanche
Güncelleme: 12:38 - 30/03/2024 samedi
Yeni Şafak
Şarkışla Seçim Sonuçları 2024
Şarkışla Seçim Sonuçları 2024

Şarkışla Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Şarkışla seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Şarkışla 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Şarkışla Seçim Sonuçları 2024

Şarkışla ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Şarkışla seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Şarkışla 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Ahmet Turgay Oğuz %47,7

BBP - Mahir Arı %38,9

CHP - Ayfer Temel %5,50

İYİ Parti - Turgay Şahin %3,65

MHP - Cemil Çelik %3,20

SAADET - Ömer Faruk Koç %0,79

Şarkışla 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

İYİ Parti Ahmet Yüksel Keçeli - (Sivas / Şarkışla)

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Karayanık - (Sivas / Şarkışla)

Büyük Birlik Partisi Kasım Gültekin - (Sivas / Şarkışla)

Saadet Partisi Mustafa Doğan - (Sivas / Şarkışla)

Milliyetçi Hareket Partisi Necmettin Mermer - (Sivas / Şarkışla)

Şarkışla Hakkında

Sivas'ın Şarkışla ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak ovalık alanlar da bulunmaktadır. Şarkışla, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede birçok antik yerleşim yeri ve tarihi eser bulunmaktadır. Günümüzde, Şarkışla ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.

#Şarkışla seçim sonuçları
#Şarkışla yerel seçim sonucu
#Şarkışla seçim sonuçları 2024
#Şarkışla oy oranı
#Şarkışla oy sonuçları
il y a 3 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları