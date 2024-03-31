Şarkışla Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Şarkışla seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Şarkışla 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Şarkışla Seçim Sonuçları 2024

Şarkışla ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Şarkışla seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Şarkışla 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Ahmet Turgay Oğuz %47,7

BBP - Mahir Arı %38,9

CHP - Ayfer Temel %5,50

İYİ Parti - Turgay Şahin %3,65

MHP - Cemil Çelik %3,20

SAADET - Ömer Faruk Koç %0,79

Şarkışla 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

İYİ Parti Ahmet Yüksel Keçeli - (Sivas / Şarkışla)

Bağımsız Türkiye Partisi Ayhan Karayanık - (Sivas / Şarkışla)

Büyük Birlik Partisi Kasım Gültekin - (Sivas / Şarkışla)

Saadet Partisi Mustafa Doğan - (Sivas / Şarkışla)

Milliyetçi Hareket Partisi Necmettin Mermer - (Sivas / Şarkışla)

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