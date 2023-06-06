Seçim görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri ile seçim tarihinde sandık başında bulunan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 14 Mayıs milletvekilliği ve 28 Mayıs cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri geride kalırken, gözler de seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına çevrildi. 14-28 Mayıs tarihlerinde görev alanlara, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oran doğrultusunda sandık görevlisi ücreti ödenecek. Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde seçim görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığıyla yatırılmıştı. Peki, 2023 seçim görevlisi ücreti ne kadar kaç TL?

2023 SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İlk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek. Seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.







