Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte emekli maaş zammı senaryoları gündemdeki yerini aldı. Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından Temmuz ayında yapılacak olan ek zam ile birlikte emekli maaşının ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık enflasyon ile emekli maaş zammı hesaplama tablosunu haberimizde derledik.