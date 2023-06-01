Haziran Aile Destek Ödemesi
Aile Destek Ödemesi yattı mı, sorusunun cevabı son gelişmeler ile takip ediliyor. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aile destek yardımı ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Peki, haziran ayı aile destek parası ne zaman yatacak?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile destek ödemelerinin hesaplara yattığı tarih her ay farklılık gösteriyor. Önceki ödeme dönemleri kaynak alındığında haziran ayı destek ödemelerinin ayın 15'ine kadar yatırılması bekleniyor.
Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.
AİLE DESTEK PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
ÖDEME SORGULAMA
Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden destek ödemelerini takip edebiliyor.
e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.