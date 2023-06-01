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EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş emekli oldu. Bugüne kadar 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemi sona erdi ve aylıkları bağlandı. Henüz aylığı bağlanamayanların ise işlemlerinin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

10:55 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
EYT

EYT

EYT düzenlemesi mart ayında yürürlüğe girdi. Başvuru sayısı 1 milyon 700 bini geçti. 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemleri tamamlandı, aylıkları bağlandı.

EYT'DE MAAŞ BAĞLAMA İŞLEMLERİ SONA ERİYOR

Mart ayında yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde başvuru sayısı 1 milyon 700 bini geçti. 1 milyon 200 bin EYT'linin işlemleri tamamlandı, aylıkları bağlandı.

Aylık bağlama süreci devam ediyor. İşlemlerini henüz tamamlamayan EYT emeklilerinin de aylıklarının bu hafta bağlanması bekleniyor.

Aylık bağlama işlemleri tamamlanmayanların aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra herhangi bir hak kaybı yaşamayacaklar. Tüm birikmiş ödemeler hesaplarına yatırılacak. Maaş farkları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



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#emeklilik
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