Emekli ve memur temmuz zammı için bekliyor. İkinci zam dönemin de asgari ücret de artış yaşayacak. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zamda 4 aylık veri tamamlandı. Öte yandan refah payı da gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

"Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." ifadelerini kullandı.

7.500 LİRA VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: “Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.”

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için belirleyici rol oynuyor.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı da netlik kazanacak.







