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Uzman öğretmenlik başvuruları başlıyor! Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı nasıl yapılacak?

Uzman öğretmen yazılı sınav başvuru tarihleri binlerce öğretmen tarafından yakında takip ediliyor. 10 yıldan fazla öğretmenlik yapmış olan öğretmenler başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunacaklar. Hem maaş hem de derece farkı sağlayacak olan başöğretmen sınavı başvuruları yarın yani 30 Mayıs salı günü başlıyor.

15:02 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uzman öğretmenlik

Uzman öğretmenlik

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte MEB 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, başvuru şartları hakkında merak edilenler...

Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı ne zaman?

Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.

Uzman öğretmenlik başvuru şartları

Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak

öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.

Öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 793 TL

Uzman öğretmen maaşı

Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 18 bin 246 TL



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