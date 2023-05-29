29 Mayıs bugün okullar tatil mi, kapalı mı ? sorusunun yanıtı 2. tur seçimlerle beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için vatandaşlar 28 Mayıs Pazar okullarda oy verme işlemini tamamladı. 14 Mayıs seçiminin ertesi günü okullarda tatil kararı alınmıştı. Bu nedenle 29 Mayıs Pazartesi (bugün) okul var mı merak ediliyor.