Uzman öğretmenlik
Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte MEB 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen sınavı başvuru tarihleri, başvuru şartları hakkında merak edilenler...
Uzman öğretmenlik başvuru tarihleri 2023
Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen başvuruları 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayıp - 09 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı ne zaman?
Uzman ve Başöğretmen yazılı sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak.
Uzman öğretmenlik başvuru şartları
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak
öğretmenlerde;
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak gibi şartlar aranacaktır.
Öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 793 TL
Uzman öğretmen maaşı
Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 18 bin 246 TL