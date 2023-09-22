Yerel seçimlere az bir süre kala ikamet işlemleri gündemde yer almaya başladı. Adres değişikliği yapan yurttaşlarr, oy kullanmalarının önünde bir engel olup olmadığını merak ediyor. Peki, Seçim için adres değişikliği nasıl yapılır? Seçimlerden kaç gün önce ikametgah değişikliği yapılır?

Seçim ikametgah değişikliği son tarih

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idare seçimleri için adres bildirimlerinin 1 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 1 Ocak'tan üç ay öncesidir. Buna göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgah değişikliğinin son tarihi 1 Ekim 2023'tür.

E-Devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra “Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)” ekranına gidilir.

“ Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ” sayfasına girilir. Sayfada “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım” ile “ Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım ” seçenekleri çıkar.

İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için “adres bul” tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.

Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.

SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.

E-Devlet üzerinden ikametgah değişikliği nasıl yapılır?

Yerel seçim için ikametgah değişikliği yapmak için, aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

E-Devlet üzerinden adres değişikliği başvurusu yapmak.

Nüfus müdürlüğüne giderek adres değişikliği başvurusu yapmak.

E-Devlet üzerinden adres değişikliği başvurusu yapmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet'e giriş yapmak.

"Adres Değişikliği Bildirimi" ekranına gitmek.

Gerekli bilgileri doldurmak ve başvuruyu onaylamak.

Nüfus müdürlüklerinden adres değişikliği nasıl yapılır?

Nüfus müdürlüğüne giderek adres değişikliği başvurusu yapmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Randevu almak.

Randevu tarihinde ve saatinde nüfus müdürlüğüne gitmek.

Gerekli belgeleri teslim etmek.

Adres değişikliği başvurusunu yapmak.

Adres değişikliği başvurusu için hangi belgeler gerekiyor?

Adres değişikliği başvurusu için gerekli belgeler şunlardır: