AK Parti Gençlik Kolları Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Millet İttifakı terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı. Olaya ilişkin AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş ederken, kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Teröristlerle sokakta da işbirliği içindeler
Teşkilat mensuplarına sağduyulu davranmaları ve kaos planlarına alet olmamaları yönünde çağrıda bulunan AK Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı açıklamanın devamı şöyle: