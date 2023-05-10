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Seçim

AK Parti Gençlik Kolları Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Millet İttifakı terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde

AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'te CHP'li bir grubun gerçekleştirdiği provokatif saldırıya ilişkin açıklama yaptı. CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, ateş açtığı taşlı sopalı kavga hakkında yapılan açıklamalarda, "Millet İttifakı’nın fikren ve siyaseten birlikte olduğu terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde olduğu artık kamuoyunun malumudur. Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlerle yaptıkları ittifakın verdiği suçluluk psikolojisi ile kendilerini ancak şiddet yoluyla ifade edebiliyorlar." ifadelerine yer verildi.

00:37 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı. Olaya ilişkin AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar, AK Partililere silahla saldırdı. Olaya ilişkin AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş ederken, kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'te yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. "Bugün Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan teşkilat mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleriyle başlayan paylaşımda "Her seferinde kitlesinin beklentilerini yükseltip seçim akşamı hüsrana uğrayan muhalefet bu seçimde de maalesef aynı stratejiyi uyguluyor.
Seçim günü yaklaştıkça da kaybedecek olmanın verdiği gerginlikle kaos ve kargaşaya sebep olacak yollara başvuruyorlar
." denildi.

Teröristlerle sokakta da işbirliği içindeler

Teşkilat mensuplarına sağduyulu davranmaları ve kaos planlarına alet olmamaları yönünde çağrıda bulunan AK Parti Gençlik Kolları'nın yaptığı açıklamanın devamı şöyle:

"
Millet İttifakı’nın fikren ve siyaseten birlikte olduğu terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde olduğu artık kamuoyunun malumudur.
Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlerle yaptıkları ittifakın verdiği suçluluk psikolojisi ile kendilerini ancak şiddet yoluyla ifade edebiliyorlar.
Tüm teşkilat mensuplarımızı sağduyulu olmaya;
yapılan tüm tahrikleri, çok değil 5 gün sonra siyaset çöplüğünde yerini alacak kirli bir ittifakın son çırpınışları olarak değerlendirerek kaos planlarına alet olmamaya davet ediyoruz. Yanlışa Yanlış, Doğruya Doğru."


#AK Parti Gençlik Kolları
#Gaziantep
#Silahlı saldırı
#CHP
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