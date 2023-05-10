AK Parti Gençlik Kolları Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Millet İttifakı terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde

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Millet İttifakı’nın fikren ve siyaseten birlikte olduğu terörist yapılarla sokakta da işbirliği içinde olduğu artık kamuoyunun malumudur.

Ülkemizi ve milletimizi bölmek isteyenlerle yaptıkları ittifakın verdiği suçluluk psikolojisi ile kendilerini ancak şiddet yoluyla ifade edebiliyorlar.

Tüm teşkilat mensuplarımızı sağduyulu olmaya;