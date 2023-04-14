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Seçim

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: Yaklaşık 200 bin kişi sandıkta görev alacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 200 bin kişiyi sandıkta görevlendirdiğini açıkladı. Her bir okula da en az 2 avukat tahsis ettiklerini de vurgulayan AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, “İstanbul’da kurulacak 31 bin sandıkta görev alacak müşahitlerimizi, okul sorumlularımızı ve avukatlarımızı belirledik. Milletin emaneti olan oylara en güçlü şekilde sahip çıkacağız” dedi.

15:38 . 14/04/2023 Cuma
DHA
AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal

AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal

Sandık güvenliği için çalışmalarını sürdüğünü açıklayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, il genelinde 31 bini aşkın sandıkta görev alacak müşahitlere teorik ve pratik eğitimler verdiğini açıkladı. Bu kapsamda asil ve yedek müşahitler, kat sorumluları, okul sorumluları, avukatlar dahil olmak üzere yaklaşık 200 bin kişinin sandıklarda görevlendirildiği bildirildi.

'Göreve hazırız'

Seçimlere 1 aydan kısa bir süre kala sandık güvenliği için alınan önlemlere ilişkin AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal açıklama yaptı. Seçime özel sandık bazlı çalışma yaptıklarını belirten Birdal, “14 Mayıs 2023’te ülkemiz seçime gidiyor. İnşallah bu seçimi kazasız, belasız ve sorunsuz atlatırız. Hukuksuzluklarla karşılaşmayız. AK Parti olarak hukuki anlamda gerekli önlemlerimizi aldık. Bunlarla ilgili olarak İstanbul’da bulunan 31 bin sandıkta müşahitlerimiz, okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık kurulu üyelerimizle yaklaşık 200 bin kişilik kadroyla göreve hazırız” diye konuştu.

'Tüm teşkilatımız eğitimden geçti'

Sandık güvenliğiyle ilgili verilen eğitimden söz eden Birdal, “İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığı olarak tüm teşkilatımızı, yönetim kurulu üyeleriyle mahalle başkanlarıyla eğittik. Bu eğitimlerimizi bitirdik. Yüzde 100 olarak tüm teşkilatımız eğitimden geçti. Daha sonra müşahitlerimiz ve sandık kurulu eğitimlerimizle eğitime başladık. İstanbul’da 964 mahalle ve 39 ilçedeki tüm sandık kurulu üyelerimizi müşahitlerimizi eğitmiş durumdayız. Yüzde 100’lük bir seviyeye ulaştık. Seçimlerde hiçbir güvensizlik ve hukuksuzluk yaşanmayacak. Buna mahal vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Veri akışı için güvenli alt yapı oluşturduk'

Veri akışının güvenliği için tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Birdal, “Sandıklardaki veri akışlarının AK Parti’ye ulaştırılması için gerekli önlemleri alarak çalışmalarımızı yaptık. Alt yapısını da oluşturduk. Demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. Seçimlerde halkın iradesi sandığa nasıl girdiyse, sandıktan o şekilde çıkmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Biz de herhangi bir hukuksuzluğa mahal vermemek adına 31 bin sandıkta 200 bin kişilik kadroyla bu işi başaracağız” dedi.

'Okullarda en az 2 avukat bulunduracağız'

İstanbul’da bin 893 okul olduğunu söyleyen Birdal, “Bu okullarda en az 2 avukat bulundurmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda bu sayıya ulaşmış durumdayız. İnşallah seçim döneminde de avukatlarımız görev yerlerinde olacaklar. Oradaki sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize yardımcı olacaklar. Herhangi bir hukuksuzluğa sebebiyet verilmemesi adına gerekli önlemleri alacaklar” şeklinde konuştu.

'Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek'

Seçime hazır olduklarını kaydeden Birdal, “AK Parti seçimi alacak. Allah’ın izniyle İstanbul’dan rekor bir oyla Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.



AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#AK Parti
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