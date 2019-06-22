Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Davaya kırgınlık olmaz
2019 YEREL SEÇİMİ

Davaya kırgınlık olmaz

AK Parti, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmeni ikna için seferber ettiği teşkilatı aracılığıyla ‘davaya kırgınlık olmaz’ mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sandığa gitmeyen seçmene, “Yanlış mı yaptık, ha bu yanlışlarımızı bize siz de söyleyin, biz de düzeltme yoluna gideriz” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti, geçmiş seçimlerde kendisine oy vermiş ve 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek için son ana kadar çalışacak. Seçmeni ikna etmek için seferberlik ilan edilirken, geçmiş dönemlerde partide yer alan teşkilat mensupları da sahada. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hem seçmene hem de teşkilatına son çağrıda bulundu. AK Parti’nin büyük bir dava hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan şu mesajları veriyor:

“AK Parti’nin davasında tabii millete hizmet birinci önceliği olmuştur. Bu davada yol arkadaşlarımız koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve milletin gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmışlardır. Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor.

YOĞUN ÇALIŞMA TALİMATI

Bir partide partiye kırgınlık veya partiden bu noktada bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmaz. Şimdi bizimle ilgili olarak, yani bir partiye kırgınlık olursa kaybedenler olur. Ama davaya kırgınlık asla olmaz. Şimdi küskün seçmen noktasında, biz bütün bunları nazarı itibari alarak şu anda en geniş örgüt ağına, teşkilat ağına sahip bir parti olarak nerede bir küskün, dargın filan varsa bunlara yönelik ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak değerli arkadaşlar, yoğun çalışmaların içinde olacaksınız, diyoruz.

YANLIŞLARIMIZI BİZE SÖYLEYİN

Çünkü hizmet aşkıyla zaten koşmuşuz, koşturmuşuz, onun için de biz onlara hep şunu söyledik: Arkadaşlar, davaya küsülmez. Onun için bunu bütün bu tür kırgın, küskün olanlar varsa onlara anlatmalısınız, davaya küsülmez. Yanlış mı yaptık, ha bu yanlışlarımızı bize sizler de söyleyin, anlatın, biz de bu yanlışlarımızı düzeltme yoluna gideriz. Ama bakıyorsun bir kısmı belli yerlerde onlara imkânlar tanınmıyor, tanınmadığı zaman işte bundan dolayı küstüm, diyor. Be kardeşim, yani böyle bir şeyden dolayı eğer buna küsüyorsan bu yanlıştır."

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saadet Partili kardeşlerimizle müstesna günlerimiz oldu
OYNAT 00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saadet Partili kardeşlerimizle müstesna günlerimiz oldu
Katıldığı ortak yayında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Saadet Partisinde geçirdiği günlere değindi. Erdoğan: Saadet Partili kardeşlerimizin büyük çoğunluğuyla müstesna günlerimiz olmuştur. Özellikle bu günlerin içerisinden bize kalan o güzellikleri biz bugüne ve bundan sonraki günlere de taşıyalım. Hem ülkemize hem davamıza da faydamız olsun.

Yine biz yaparız

Yine biz yaparız

Yıldırım'dan yüzbinlerce İstanbulluya tapu müjdesi.
10 milyar dolar kazandırdı

10 milyar dolar kazandırdı

​​Türkiye ithal ettiği buğdayı işleyerek tekrar yurt dışına sattı.
Haberlerleproje adam

Haberlerle
proje adam

​Aday olmadan önce de manşetlerdeydi.
Biz ayrımcı değiliz

Biz ayrımcı değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar.
'Liderlik' kavgası

'Liderlik' kavgası

Mektup, PKK ve HDP arasında yeni bir süreç başlatabilir.
Şampiyon <br>Anadolu Efes

Şampiyon
Anadolu Efes

F.Bahçe'yi yenerek 9 yıllık hasrete son verdiler.
HDP ve Kandil<br>CHP'nin yanında hizalanmıştır

HDP ve Kandil
CHP'nin yanında hizalanmıştır

Bahçeli, 23 Haziran'a ilişkin açıklamada bulundu.
Sağlık<br> çalışanlarına müjde

Sağlık
çalışanlarına müjde

Zorunlu hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.

10 dakika<br>önce vazgeçtim

10 dakika
önce vazgeçtim

​Trump, İran'a saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Esenyurt'ta<br>hareketli dakikalar

Esenyurt'ta
hareketli dakikalar

Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı.
Avrupalı <br>dostlarımıza uyarı

Avrupalı
dostlarımıza uyarı

​Akdeniz'de aktör olmanın yolu Ankara'dan geçer.
S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

​Uzmanlara göre FETÖ, ABD ve NATO'ya net bir mesaj olur.
100 bin saat uçtu

100 bin saat uçtu

Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı tarihi bir rekor kırdı.
Ruslara yaklaşıyor

Ruslara yaklaşıyor

​Huawei, Aurora işletim sistemi için görüşecek.
Kocaeli-Sakarya<br>yolu kapandı

Kocaeli-Sakarya
yolu kapandı

Ekipler aksaklığı gidermek için çalışma başlattı.
Türkiye'yi<br> doğrudan etkiler

Türkiye'yi
doğrudan etkiler

Gerilim Türkiye'nin enflasyon hedefini bozabilir.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.