Davaya kırgınlık olmaz

AK Parti, geçmiş seçimlerde kendisine oy vermiş ve 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek için son ana kadar çalışacak. Seçmeni ikna etmek için seferberlik ilan edilirken, geçmiş dönemlerde partide yer alan teşkilat mensupları da sahada. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hem seçmene hem de teşkilatına son çağrıda bulundu. AK Parti’nin büyük bir dava hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan şu mesajları veriyor:

“AK Parti’nin davasında tabii millete hizmet birinci önceliği olmuştur. Bu davada yol arkadaşlarımız koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve milletin gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmışlardır. Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor.

YOĞUN ÇALIŞMA TALİMATI

Bir partide partiye kırgınlık veya partiden bu noktada bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmaz. Şimdi bizimle ilgili olarak, yani bir partiye kırgınlık olursa kaybedenler olur. Ama davaya kırgınlık asla olmaz. Şimdi küskün seçmen noktasında, biz bütün bunları nazarı itibari alarak şu anda en geniş örgüt ağına, teşkilat ağına sahip bir parti olarak nerede bir küskün, dargın filan varsa bunlara yönelik ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak değerli arkadaşlar, yoğun çalışmaların içinde olacaksınız, diyoruz.

YANLIŞLARIMIZI BİZE SÖYLEYİN

Çünkü hizmet aşkıyla zaten koşmuşuz, koşturmuşuz, onun için de biz onlara hep şunu söyledik: Arkadaşlar, davaya küsülmez. Onun için bunu bütün bu tür kırgın, küskün olanlar varsa onlara anlatmalısınız, davaya küsülmez. Yanlış mı yaptık, ha bu yanlışlarımızı bize sizler de söyleyin, anlatın, biz de bu yanlışlarımızı düzeltme yoluna gideriz. Ama bakıyorsun bir kısmı belli yerlerde onlara imkânlar tanınmıyor, tanınmadığı zaman işte bundan dolayı küstüm, diyor. Be kardeşim, yani böyle bir şeyden dolayı eğer buna küsüyorsan bu yanlıştır."

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