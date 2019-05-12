DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.
ADAYLIKTAN İSTİFA ETTİ
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.
Muammer Aydın, 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.
CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ
Seçim kararının alınmasının ardından CHP yönetimi DSP'ye bir heyet göndererek 23 Haziran seçimlerini konuşmuştu.