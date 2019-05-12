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Seçim DSPnin İstanbul adayı yarıştan çekildi
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2019 YEREL SEÇİMİ

DSP'nin İBB adayı Muammer Aydın 23 Haziran seçimlerinden çekildi

DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'da yeniden gerçekleşecek olan seçimler için yarıştan çekildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal - Muammer Aydın
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal - Muammer Aydın

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Muammer Aydın, adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.

ADAYLIKTAN İSTİFA ETTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerini kullandı.

Muammer Aydın, 31 Mart seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

Muammer Aydın

CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

Seçim kararının alınmasının ardından CHP yönetimi DSP'ye bir heyet göndererek 23 Haziran seçimlerini konuşmuştu.

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