Birlikte hareket olamaz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle açıklamalarda bulundu.

31 Mart öncesinde CHP’den DSP’ye yöneltilen sert eleştirileri hatırlatan Aksakal, “İstanbul seçimleri iptal oldu siz bizim kapımızda yatıp kalkıyorsunuz. Biliyorsunuz seçim döneminde 81 ilde aday gösterdiler bu derenin suyu nerden geliyor gibi imalı laflar edildi, bunlar yakışıklı laflar değildi” dedi.

TEAMÜLLERE AYKIRI

İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda karar vermediklerini ifade eden Aksakal, “Bir başka adayın kazanması ya da kaybetmesi üzerine bir siyaset kurgulanması demokratik teamüllere de uygun bir davranış biçim değil. Demokratik Sol Parti’nin bir başka partiyle birleşme ya da onlarla birlikte hareket etme, bir başka partiyi karşısına alma gibi bir stratejisi asla olamaz.” ifadelerini kullandı.

KARAR YETKİLİ KURULLARIN

DSP lideri Aksakal, “Bu DSP’nin aday çıkarmayacağı anlamına mı geliyor?” sorusuna da “Böyle bir sonucu çıkarmak için erken. O sonucu çıkaracak olan DSP’nin yetkili kurulları” şeklinde cevap verdi.

KARAR BU HAFTA

DSP Genel Başkanı, hafta sonu AK Parti yetkili kurulları iyi görüşecek. Ancak bu hafta bir karar çıkması beklenmiyor. Önder Aksakal bu süreçte il ve ilçe başkanları ile biraraya gelecek. DSP’nin İstanbul kararı bu toplantıların ardından netleşecek.

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