Ev hanımları böyle emekli olacak: Kadınlara ve gençlere yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aile kalkanı programı ile ev hanımlarından çocuklara kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz” dedi. Denizli 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, aile kurumunu ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlerle koruyacaklarını da dile getirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Aile ve gençlik bankası geliyor

Ailemizi ve evlatlarımızı maddi ve manevi tedbirlerle koruyacağız. Kuracağımız aile ve gençlik bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı programı ile ev hanımlarından çocuklara kadar ailenin tüm bireylerine destek vereceğiz. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarımıza emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarımızın primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı vererek ev hanımlarımızın daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayacağız. İkinci müjdemiz gençlerimize. Evlenmek isteyen gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. 3. müjdemiz ailenin tüm fertlerine. Her ailede en az 1 kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Bu amaçla istihdam edilen 1 kişinin sigorta primini gerekirse biz karşılayacağız. Bu sözlerimizi hayata geçireceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

İnlerinden başlarını çıkardılar

6’lı Masa bu arada bölücü örgütün uzantısının katılması ile 7’li oldular. Sonra iki belediye başkanını da ekleyip 9’lu oldular. Masanın adayının belli olması ile birlikte PKK ve FETÖ yöneticileri de bu isme destek vermek için saklandıkları inlerinden başlarını çıkardılar. Kandil’den tehdide başladılar. İHA’larımızın, SİHA’larımızın onları inlerinde vurmasına tahammül edemediler.

Bu mutluluğa tahammül edemiyor

Ne diyorlar? Gelince AKINCI’ları İHA’ları SİHA’ları satacaklarmış. Yahu sen kimsin sen, kendine gel. TCG Anadolu uçak gemimizi 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes coşku içinde Cumhurbaşkanı’na teşekkkür ediyor, seviniyor. Bu mutluluğa tahammül edemeyenler var. Bunların savunma sanayii diye bir derdi yok. ABD’den Avrupa’ya ülkemize diz çöktürmek için bekleyen emperyalistlerin hepsi bay bay Kemal’in yanında saf tuttu. Bunlar desteği terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay bay Kemal ve Meral hanım bu teröristlerle beraber.

Ülkeyi tefecilere teslim edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından yüz milyarlarca dolar para bulduğunu savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek şunları ifade etti: Bir gün şu kadar milyar dolar bulduk, ülkeye getireceğiz diyor. Arkasından ülkeyi Londra tefecilere teslim etme niyeti çıkıyor. Bay bay Kemal bu Londra tefecilerinin işi gücü yok da sana neden bu kadar para versin ya? Bay bay Kemal bu parayı getirdin de nereye boca ettin? Nerede bu para? Bu adamın hayatı yalan. 200 milyar dolardan bahsediyor, 200 lira değil ha. Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı ya? Biz milletimiz için hep büyük hayaller kurduk ama hiçbir zaman hayal satmadık. Ülkemiz nice saldırılara maruz kalırken biz çok daha güçlendik.

Millete 'umut' diye yutturmak istiyorlar

Denizli’de düzenlenen iftar programında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı’na eleştirilerini sürdürdü. ‘Topu topu 7 kişiler ama kavgasız tek bir günleri geçmiyor.’ diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadık ilkeleri kalmadı. Tekmeledikleri masayı, ‘kazanamaz’ dedikleri adayı, millete ‘umut’ diye yutturmaya çalışıyorlar. Selo’yu, evlat katili Apo’yu çıkaracağız diyorlar. Bunlar terörist nasıl çıkaracaksınız? Ayosofya’yı müze yapmaya kadar bunlarda her türlü kepazelik var. Biz LGBT’ye karşıyız. CHP, HDP, İYİ Parti LGBT’ci. Bunların aykırı bir şey söylediğini duydunuz mu? Bu milletin asli değerlerinden taviz vermeyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’ndan 105 bin lira kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında ‘yurt dışına kaçacak’ iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti.” ifadelerini kullandı.







