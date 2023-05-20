MHP lideri Bahçeli'den 'Erdoğan'la yola devam et' vurgusu: Bunca hizmetin devamında yarar vardır

Felaketin enkazının kaldırıldığını ve ihtiyaçların karşılandığına dikkati çeken Bahçeli, "Daha sonra da konutlara geçilme arifesine gelinmiş, köylerden başlayan şehirlere doğru en hızlı bir şekilde yaygınlaşan konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketleri ortadan kaldırılacak bir karar içinde olunmuştur. Bu kararı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." diye konuştu.

"Dünyada 102 günde bu felaketten bu şekilde çıkan ülke Türkiye'den başka yoktur. Bundan dolayı bu hizmetin devamında yarar vardır. Bu hizmetin devamı için de depremle beraber Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden uygulamasına cevap verecek bir seçime de gitmektedir. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında netleşmiş, ikinci aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. 14 Mayıs'taki zafer, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek veren Cumhur İttifakı yüksek bir başarıyla elde etmiştir. Şimdi 28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. Mühür Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını, bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamaması için bütün gayretlerin süreklilik kazanması, 'Türkiye büyüsün, Türkiye yürüsün, istikrar bulsun' hedefleriyle bezenmiş bir zafere damga vurmak olmalıdır. İşte bu zaferin adı 28 Mayıs'ta iki aday var ama iki adaydan milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."