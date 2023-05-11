Yaşıtlarımın sesi olacağım

AK Parti, 28. dönem milletvekili adaylığı için her yaş ve kesimden oldukça renkli bir liste ile seçmenin karşısına çıktı. AK Parti’nin adaylarının 31’i 30 yaşın altındaki gençlerden oluştu. O adaylardan biri de İstanbul 1. Bölge adayı 19 yaşındaki Umut Arman Sonay. Koç Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyan milli yüzücü olan Umut Arman Sonay, seçime günler kala hem sınavlarına giriyor hem de arta kalan vaktinde kapı kapı, sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kimi zaman esnaf ile muhabbet eden Sonay, kimi zaman gençlerle basketbol oynuyor, onları dinliyor.

BERABER YÜRÜMEK İSTİYORUM

Gençlere yönelik bir vaadi olduğunu belirten Sonay, “Bu vaat onların dikkatini özellikle çekiyor ve hoşuna gidiyor. Söylediğim şey şu; ben bu yolda beraber yürümek istiyorum. Bu yolda ne kadar ileri gidebilirsem gideyim, başladığım andan itibaren gençleri dinleyerek, onlarla sürekli iletişim halinde olarak beraber ilerlemek istiyorum. Onların fikirlerini almak, ortak noktayı bulup ileterek gençlerin sesi olmak istiyorum. Bu noktada da çoğu kişi destek oluyor” dedi.

ERDOĞAN FIRSAT VERDİ

“Günlerdir sahada kapı kapı dolaşıyoruz. Aldığımız geri dönüşler de çok iyi” diyen Sonay, gençlerden belli bir kesimin kararsız durumda olduğuna dikkati çekti. Sonay, bu durumu şöyle açıkladı: “Çünkü sosyal medya ve televizyonlarda iftira ve yalanlara çok maruz kalıyorlar. Bu nedenle akılları karışıyor. Biz de doğruları ve gerçekleri onlara en iyi şekilde anlatıyoruz.”

ERDOĞAN’DAN BAŞKASI YAPAMAZ

AK Parti’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı 30 yaşındaki Eyyüp Kadir İnan da gençlik için sahada koşturmaya devam ediyor. Parti olarak gençlerle iç içe olduklarını söyleyen Eyyüp Kadir İnan, Erdoğan’ın her zaman gençlerle yakın bir lider olması nedeniyle sahadan 14 Mayıs için olumlu sinyaller aldıklarını belirtti. İnan, “Gençler çok rasyonel. Gelecekleriyle ilgili doğru bir planlama, bireysel dünyalarında hayat standartlarının daha yüksek düzeyde olmasını istiyor. Yüzyılımızın gerçekleri doğrultusunda, teknolojinin güncel ilerlemesi noktasında, eğitim şartlarının yine güncel teknolojiler ve standartlar ışığında olmasını istiyor. Bunu da AK Parti’den başka, Tayyip Erdoğan’dan başka bir liderin yapacağına inanmıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE KAYITSIZ KALMIYORUZ

Son yıllarda birçok meselenin çözüldüğünü hatırlatan İnan, “Öğrenci affı, bedelli askerlik, KYK borçlarının geri ödemelerindeki enflasyonun kaldırılması gibi pek çok adım atıldı. Biz sadece seçimden seçime talep toplayan bir parti değiliz. Gençlerle her an birlikteyiz ve gençlere kayıtsız kalmadığımız için tarihi başarılar elde ediyoruz. İnşallah gençlerin vekili olarak elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koyacağız” diye konuştu.







