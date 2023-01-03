MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den son dakika erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli grup toplantısında ne dedi, ne konuştu?

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde; Milli mücadelenin her safhasında vatanına ve milletine hizmetleri geçen dava arkadaşları kahramanlar kuşağıdır. Cumhuriyetin ilan gününe gelesiye kadar dağ gibi engeller aşılmış, saldırılar defedilmiş, en çetin tuzaklar bozulmuştur. Çok bedel ödedik, çok çile çektik, çok badireden geçtik ancak milletimiz istikbal sevdasıyla Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

Vicdanını aldırmış teslimiyetçiler vatanı nereden bilecekler? Türkiye Cumhuriyeti esarete kapalı ve karşı duran milli asaletin, bu asalete sırtını yaslayan şehitlerimizin fazilet nişanesidir. Bu taç milli ömürlerin ilelebet taşıyacağı varoluş tacıdır. Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye yükseliş, kuvvet, zenginleşme, büyüme, kalkınma, zirveye tırmanmadır. Lider ülke Türkiye hatırı sayılan, ne diyeceği merak uyandıran, her meseleye doğrudan müdahil olabilen, tarihin istikametini çizebilen bir devlet hikmetinin ortaya çıkmasıdır.

REKLAM

Memnuniyetle belirtmek isterim ki kronikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için adım atılmış, EYT sorunu TBMM'de köklü çözüme kavuşacak, bu mesele gündemden tamamen çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı gereğini gecikmeksizin yapacaktır.

Asgari ücretin neredeyse yüzde yüz zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, sosyal konut desteği, işçilerimizin ücretlerinde enflasyon etkisiz artışlar 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir. Evlerde ve sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında indirime gidilmesi, bize göre 2023'ün bereketi, Allah'ın bir lütfudur. Ülkemiz 2023'e pek çok müjdeyle girmiştir.

2023 seçimleri ne zaman?

Türkiye'nin 100. yıl dönümünde hem 13. cumhurbaşkanı hem de 28. dönem TBMM belirlenecektir. Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız."

REKLAM

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına yanıt vermişti. Çelik, "Seçim takvimi ile gündem 18 Haziran'da yapılması yönünde. 18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor " demişti.