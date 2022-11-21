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Dünya Kupası A Grubu maçları: Senegal – Hollanda maçı ne zaman?

Dünya Kupası’nda Senegal – Hollanda maçı için nefesler tutuldu. 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. A Grubunda Bu kez Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak. Peki Senegal – Hollanda maçı ne zaman? Maç saat kaçta? Hangi kanalda canlı? İşte Senegal – Hollanda Dünya Kupası muhtemel ilk 11’ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Senegal – Hollanda maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda CANLI? Senegal-Hollanda muhtemel 11ler
Senegal – Hollanda maçı saat kaçta? Muhtemel ilk 11'ler

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez bugün karşı karşıya gelecek. Senegal ve Hollanda'nın yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor.

Senegal – Hollanda maçı saat kaçta?

  • Senegal – Hollanda maçı saat 19:00'da başlayacak. Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak Senegal-Hollanda maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Senegal – Hollanda maçı hangi kanalda?

  • Senegal – Hollanda maçı TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Senegal-Hollanda muhtemel 11'ler:

Senegal kadrosu:

  1. Mendy,
  2. Sabaly,
  3. Cisse,
  4. Koulibaly,
  5. Ballo-Toure,
  6. Kouyate,
  7. Mendy,
  8. Gueye,
  9. Sarr,
  10. Dia,
  11. Diatta

Hollanda kadrosu:

  1. Bijlow,
  2. Timber,
  3. van Dijk,
  4. Ake,
  5. Frimpong,
  6. De Jong,
  7. Koopmeiners,
  8. Blind,
  9. Klaassen,
  10. Gakpo,
  11. Bergwijn

Senegal'in en büyük eksiği Mane

Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane. Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Hollanda'da Beşiktaşlı Weghorst kadroda

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor.

Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.

Senegal 3. kez Dünya Kupası'nda

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

Hollanda'da hedef 4. final

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.

Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

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