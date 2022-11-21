İngiltere - İran maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün İran ile karşılaşacak. Teknik direktör Gareth Southgate yönetiminde 2018 Rusya'da yarı final, EURO 2020'de final oynayan İngiltere, şampiyonluk hedefiyle geldiği Katar'da grup maçlarına kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.

İngiltere - İran maçı ne zaman saat kaçta?

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayımlanacak. İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.

İngiltere-İran muhtemel 11'ler:

İngiltere'nin İran kadrosu

Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Foden, Kane

İran'ın İngiltere kadrosu:

Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Amiri, Taremi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: İngiltere

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İngiltere Milli Takımı, 56 yıllık şampiyonluk özlemini bu turnuvada dindirmek istiyor.

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İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini Polonya ile Macaristan karşısında alan İngiltere, I Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı.

Eleme maçlarında rakip ağları 39 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gole izin veren İngiltere, Katar 2022 biletine şu sonuçlarla ulaştı:

İngiltere-San Marino: 5-0 Arnavutluk-İngiltere: 0-2 İngiltere-Polonya: 2-1 Macaristan-İngiltere: 0-4 İngiltere-Andorra: 4-0 Polonya-İngiltere: 1-1 Andorra-İngiltere: 0-5 İngiltere-Macaristan: 1-1 İngiltere-Arnavutluk: 5-0 San Marino-İngiltere: 0-10

Southgate'i savunma zorlayacak

Rusya 2018'te yarı final gören, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere'nin Katar'da işi çok kolay olmayacak gibi görünüyor.

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UEFA Uluslar A Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından B Ligi'ne düşen İngiltere'de eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Southgate'i orta saha ve forvet hattındaki seçenekleri rahatlatsa da savunmada yaşanan sıkıntıların üstesinden nasıl geleceği merakla bekleniyor.

Antonio Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesinin ardından eski formunu yeniden yakalayan Harry Kane, İngiltere'nin Katar'daki en büyük gol umudu olacak. Bundesliga'nın en iyi orta saha oyuncularından biri haline gelen Jude Bellingham, Manchester Cityli Phil Foden, Arsenalli Bukayo Saka ve Chelseali Mason Mount milli takıma ivme katacak futbolcular olarak dikkat çekiyor.

Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan Raheem Sterling'in yanı sıra Declan Rice, Harry Maguire, Luke Shaw gibi oyuncuların bu sezon henüz ritmini bulamaması İngiltere'nin gruptan çıksa bile fazla ileri gidemeyeceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

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Kyle Walker ve Reece James'in sakatlıkları nedeniyle turnuvada forma giyme ihtimallerinin düşük olması da savunma dizilişini etkileyecek başka bir faktör.

Rusya'ya FIFA sıralamasının 13. basamağında giden İngiltere, Katar'a ise klasmanın 5 numarası olarak uçacak.

İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 69 maç yapan İngilizler, bunlardan 29'unu kazandı, 21'inden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 6 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 91 gol attı, kalesinde 64 gol gördü.

Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, Rusya 2018'te yarı finale kadar yükselmiş ancak Hırvatistan'a uzatmalarda 2-1 mağlup olmuştu. Southgate'in öğrencileri, üçüncülük maçında da Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

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İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1950 - Grup aşaması

1954 - Çeyrek final

1958 - Grup aşaması

1962 - Çeyrek final

1966 - Şampiyon

1970 - Çeyrek final

1982 - Altıncı

1986 - Çeyrek final

1990 - Dördüncü

1998 - Son 16

2002 - Çeyrek final

2006 - Çeyrek final

2010 - Son 16

2014 - Grup aşaması

2018 - Yarı final

İngiltere 2022 Dünya Kupası Maç takvimi

21 Kasım (TSİ 16.00): İngiltere-İran (Uluslararası Halife Stadı) 25 Kasım (TSİ 22.00): İngiltere-ABD (Al Bayt Stadı) 29 Kasım (TSİ 22.00): Galler-İngiltere (Ahmed Bin Ali Stadı)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: İran

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Takımı, altıncı kez bu turnuvaya katılacak.

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.

İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.

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Lider tamamladığı iki grupta rakip filelere toplam 49 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol gören İran, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

C Grubu

Hong Kong-İran: 0-2

İran-Kamboçya: 14-0

Bahreyn-İran: 1-0

Irak-İran: 2-1

İran-Hong Kong: 3-1

İran-Bahreyn: 3-0

Kamboçya-İran: 0-10

İran-Irak: 1-0

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası A Grubu hangi ülkeler var?