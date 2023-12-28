Servet Avcı, 1965'te Trabzon’un ilçelerinden Sürmene'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Avcı, 1989 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Servet Avcı hangi görevlerde bulundu?

Başbakanlık Basın Müşavirliği’nde çalışan Servet Avcı, 1988-89 yılları arasında o dönemde Bizim Ocak olarak adlandırılan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü. 1992 yılında daha sonra Alperen Ocakları'na dönüşecek olan Nizam-ı Alem Ocakları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi.

1995 ile 2003 yılları arasında BBP Genel Başkan Yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında da MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini yaptı. BBP ile yakın ilişkide olan Gündüz gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği ve başyazarlık yaptı.

Bizim Ocak, Nizam-ı Alem Ocakları ve Türkiye Günlüğü dergilerinde yazıları yayımlandı. 2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı oldu, Ekim 2023 yılında bu görevinden alındı.







