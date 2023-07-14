Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi’nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik’teki hastaneye akın etti. Adıyaman’a gidemeyecekler için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii’nde cenaze namazı kılındı.

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Köyde toplanan yüz binlerce sevini tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Menzil’de şeyh kim oldu? (Seyyid Saki, Seyyid Fettah, Seyyid Mübarek)

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin vefatının ardından Menzil’in yeni şeyhi kim olacak? sorusu da bir hayli merak konusu oldu. Gavsı Sani’nin oğullarından üçü aynı zamanda halifesiydi. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki Hocaefendi'nin vefatından sonra halifesi olan Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek Elhüseyni’in irşad görevini Menzil’de sürdüreceği öğrenildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 1949 yılında Siirt ilinin Baykan İlçesi'nde doğdu.

Babası Nakşibendi Cemaati'nin büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirdi. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.



