SGK Ne Zaman Emekli Olurum? İşte SGK Prim Gün Sayısı Sorgulama

SGK emeklilik sürelerinde 1 yıl 365 gün olarak değil her ay 30 tam gün olarak hesaplanmıştır. SGK emeklilik süresi 1 yıl 360 gün olarak belirlenmektedir.

SGK Emeklilik Tarihi Nasıl Öğrenilir?

SGK emeklilik tarihini öğrenmek için kullanıcı bilgileri, TC numarası ve şifre bilgileriyle e devlet üzerinden hizmet dökümüne ulaşabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler cahilinde ek göstergeler ve prim gün sayısı belirlenerek emeklilik yaşı ve süresi hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilirsiniz.

1 Mayıs 2008 ve 31 Aralık 2035 tarihleri arasında 7200 prim gün sayısını doldurarak ödeme işlemlerini tamamlayanlar 60 yaşında emekli olabilecek, tüm emeklilik sosyal güvenlik halklarından faydalanabilecektir.

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SGK Emekli Olmak İçin Prim Gün Sayısı Nasıl Belirlenir?

SGK Emekli olmak için primli gün sayısı öğrenme emeklilik statüsüne ve sosyal güvenlik sistemine dâhil olunan güne göre değişir. Sosyal hakları, iş, meslek kolu ve sigorta sistemine göre prim esası değişmektedir. Farklı durumlar için doldurulması gereken birbirinden farklı, kişiye özel prim gün sayıları belirlenmektedir. Ne kadar çok prim gün sayısı doldurulup ödeme yapılırsa emeklilik süresi ve yaş haddi süresi kısalmaktadır. SGK emeklilik yaşının doldurulmasıyla primli gün sayısı ve işlemleri 4A 4B,4C sigorta sistemine göre ödeme yapılmaktadır.

4A eski Adı İle SSK’lı Ne Zaman Emekli Olmaya Hal Kazanır?

4A eski adıyla SSK’lının ne zaman emekli olacağı bilgisi için https://uyg.sgk.gov.tr/Nezaman... linkini adres çubuğuna kopyalayarak SGK emeklilik süresi ve hizmet dokümanına ulaşabilirsiniz. Sayfada cinsiyet, doğum tarihi vs. kişisel bilgilerin yanı sıra hizmete başlama tarihi, askerlik gün sayısı, sigorta bilgileri gibi hususları doldurarak ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Sizden istenen kullanıcı ve hizmet bilgileri dokümanını analiz ederek boşlukları eksiksiz ve doğru bir şekilde dondurmanız gerekir. İstenen bilgileri doldurduktan sonra GÖNDER butonuna tıklayarak önünüze gelen sayfada hangi yıl emekli olacağınızı görüntüleyebilirsiniz. Bağlı olunan sigorta koluna göre emeklilik tarihi ve maaşı hakkında bilgi edinilmektedir. Özellikle SGK ‘nın bağlı olduğu şubeye başvurarak, daha kesin ve doğru bilgiler edinebilirsiniz.

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4B Eski Adıyla Bagkurlu Ne Zaman Emekli Olur?

4B Eski adıyla Bagkurlunun emekli olduğu tarih ve primli gün sayısını öğrenmek için https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTAR WEB/hakKazanma.do linkini tıklayarak emekliliğiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Linki adres çubuğuna yerleştirdikten sonra enter tuşuna basarak açılan sayfada emeklilik tarihinizi görebilirsiniz. Emeklilik türü, cinsiyet bilgileri, doğum tarihi, varsa maluliyet dereceniz ve yurt dışında borçlanma durumunuzu sistem üzerinde kaydederek formu doldurmalısınız. Tüm boşlukları, sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra tamam tuşuna basarak 4Bkapsamında ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

4C Eski Adıyla Emekli Sandığı’ndan Ne Zaman Emekli Olunur?

4C Eski Adıyla emekli sandığından emekli olma tarihi işlemleri için https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetH... linkini tıklayarak ya da adres çubuğuna adresi yerleştirip enter tuşuna basarak emeklilik hizmet döküm sayfasına erişebilirsiniz. Açılan sayfada 4C bilgisi, başlangıcı bitiş tarihi, hizmet türü gibi sorgular doğru bir şekilde cevaplanmalıdır. En altta bulunan hesapla butonuna basarak ne zaman emekli olacağınız bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz. Doğum tarihi, cinsiyet, yaş ve SGK emeklilik süreleri, hizmet kapsamı ve sosyal güvence kayıtlarına göre emekli olacağınız tarih ve sürelerini hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. E devlet hizmet panelinden destek alarak SGK primli gün sayıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.