DEM Parti’den aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan’ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yaptı.

Siirt’te protesto etmek ve yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale yapıldı. Biber gazlı yapılan müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada Pervari ve bağlı tüm köylerde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkmanın yasak olduğu açıklandı: "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."