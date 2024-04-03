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Siirt Pervari'de 'ikinci bir duyuruya kadar' sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı. Van ve Bitlis valiliklerinin 15 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasaklamasının ardından Siirt Valiliği de Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

08:30 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Siirt
Siirt

Siirt’te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yürüyüş çağrısının ardından çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEM Parti’den aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan’ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas’a vermesi üzerine DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yaptı.

Siirt’te protesto etmek ve yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale yapıldı. Biber gazlı yapılan müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Göstericilerin arasında DEM milletvekili Sabahat Sarıtaş, belediye başkan adayı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili bulundu.

Siirt Valiliği Pervari ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada Pervari ve bağlı tüm köylerde "ikinci bir duyuruya kadar" sokağa çıkmanın yasak olduğu açıklandı: "İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarihinde saat 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


İlçedeki sokağa çıkma yasağının DEVA Partisi ve AK Partili adayların aileleri arasında çıkan çatışmada 4 kişinin yaralanmasının ardından ilan edildiği belirtildi.



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Siirt Pervari'de 'ikinci bir duyuruya kadar' sokağa çıkma yasağı ilan edildi