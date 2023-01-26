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Sivasspor- Adana Demirspor
Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürerken futbolseverler maçın tarihi ve saatine ilişkin detayları da merak ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.
Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.