Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürerken futbolseverler maçın tarihi ve saatine ilişkin detayları da merak ediyor.