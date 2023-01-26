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Sivasspor-Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?

Süper Lig'in 21. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor maçı Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor ile Adana Demirspor maçının saati ve tarihi de belli oldu.

15:30 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivasspor- Adana Demirspor

Sivasspor- Adana Demirspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıkları sürerken futbolseverler maçın tarihi ve saatine ilişkin detayları da merak ediyor.

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak.

SİVASSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



#sivasspor
#adana demirspor
#süper lig
2 saat önce
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Sivasspor-Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak?
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