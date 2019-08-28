Son dakika Aydın Haberleri: Otobüsü tarlaya devrildi: 47 yaralı
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Son dakika Aydın Haberleri: Otobüsü tarlaya devrildi: 47 yaralı

Son Dakika Aydın Haberi: Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi. İşte son dakika gelişmeler.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.

Arşiv.

Fotoğraf: Mehmet Ali Cintosun

Son dakika... Aydın Nazilli'den aldığı fabrika işçilerini Efeler'e taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 09 P 1617 plakalı otobüsle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak, tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA

Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek, polis ve jandarmadan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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