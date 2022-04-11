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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi serbest piyasada döviz açılış fiyatları özellikle son dönemde dolar yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Peki, “Bugün Dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularının cevabını sizler için yanıtladık. İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Son Dakika: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (11.04.2022)
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi serbest piyasada döviz açılış fiyatları özellikle son dönemde dolar yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Peki, “Bugün Dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularının cevabını sizler için yanıtladık. İşte haberimizin detayları sizlerle...

Dolar ve Euro ne kadar?

  • Dolar 14,7420 liradan, euro ise 16,0550 liradan haftaya başladı.
  • İstanbul Kapalıçarşı’da 14,74 liradan alınan dolar 14,7420 liradan, 16,0530 liradan alınan euro ise 16,0550 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,76 liradan, euro ise 16,05 liradan satılmıştı.

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Dolar güne kaç liradan başladı?
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