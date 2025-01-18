Ülkemizde meydana gelen son depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından güncel olarak paylaşılıyor. Vatandaşların da yakında takip ettiği anlık deprem durumları saat, derinlik, büyüklük ve konum olarak aktarılıyor. Peki ülkemizde en son deprem nerede oldu? İşte 19 Ocak son depremler ekranı.





SON DEPREMLER NEREDE OLDU 19 OCAK?





AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, son deprem Çorum'un Dodurga ilçesinde saat 22.36'da 1.3 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre altında meydana geldi.









TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI





DEPREM ŞİDDETİ NEDİR?





ŞİDDET : Herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.





Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.



