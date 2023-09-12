Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ankara ve İstanbul için açık kapı bırakan ancak daha sonra bu kararından vazgeçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Saymaz, "İmamoğlu ve Yavaş, sizler için hala kıymetli ise neden karşılarına aday çıkarıyorsunuz, sayın Akşener? Neyi test etmek istiyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.