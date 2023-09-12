Yerel seçim sonuçları
SON SEÇİM SONUÇLARI- 2019 YEREL SEÇİMLER
En son yapılan seçimler 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye'nin 81 ilinde belediye seçimleri yapıldı.
Bu seçimlerde, Cumhur İttifakı 29 ilin belediyesini kazanırken, Millet İttifakı 27 ilin belediyesini kazandı.
İSTANBUL VE ANKARA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin en önemli yerel seçimleri arasındaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de avantajlı bir konuma geçtiği yorumları yapılmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin ikinci büyük şehri için yapılan önemli bir seçimdi. Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak, Cumhur İttifakı'nın kalesi Ankara'da önemli bir başarı elde etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri için yapılan önemli bir seçimdi. Millet İttifakı adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak, Cumhur İttifakı'nın kalesi İzmir'de önemli bir başarı elde etti.
2019 İTTİFAKLARIN KAZANDIĞI İLLER
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Adıyaman
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Denizli
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Mersin
Muğla
Sakarya
Samsun
Tekirdağ
Trabzon
Yalova
Yozgat
Ağrı
Batman
Diyarbakır
Elazığ
Hakkari
Iğdır
Kars
Siirt
Şırnak
2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.