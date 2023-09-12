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İstanbul Ankara İzmir Son Yerel Seçim Sonuçları- 2019 İl il Belediye Seçim Sonucu

Türiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kritik illerin yerel seçim sonuçları son belediye seçimlerinde kaç oy aldıkları merak ediliyor. 2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenmiştir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçim öncesi son yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimlerin il il sonuçları içeriğimizde.

14:15 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Yerel seçim sonuçları

Yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye'nin büyükşehir belediyelerinin tamamında Cumhur İttifakı kazandı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ise Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir başarı elde etti. İşte il il 2019
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SON SEÇİM SONUÇLARI- 2019 YEREL SEÇİMLER

En son yapılan seçimler 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye'nin 81 ilinde belediye seçimleri yapıldı.

Bu seçimlerde, Cumhur İttifakı 29 ilin belediyesini kazanırken, Millet İttifakı 27 ilin belediyesini kazandı.

İSTANBUL VE ANKARA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin en önemli yerel seçimleri arasındaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de avantajlı bir konuma geçtiği yorumları yapılmıştı.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin ikinci büyük şehri için yapılan önemli bir seçimdi. Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak, Cumhur İttifakı'nın kalesi Ankara'da önemli bir başarı elde etti.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri için yapılan önemli bir seçimdi. Millet İttifakı adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak, Cumhur İttifakı'nın kalesi İzmir'de önemli bir başarı elde etti.

2019 İTTİFAKLARIN KAZANDIĞI İLLER

Cumhur İttifakı'nın kazandığı iller:

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Ardahan

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bayburt

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kilis

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Tunceli

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

Millet İttifakı'nın kazandığı iller:

Adıyaman

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bursa

Çanakkale

Denizli

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Mersin

Muğla

Sakarya

Samsun

Tekirdağ

Trabzon

Yalova

Yozgat

Diğerlerinin kazandığı iller:

Ağrı

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Hakkari

Iğdır

Kars

Siirt

Şırnak

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.



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