Sonbahar mevsimi ne zaman başlar, ne zaman biter?

Google sonbahar mevsimini yeni Doodle'ı sonbahar temasıyla karşıladı. Doodle tasarımında 22 Eylül 'sonbahar mevsimi' etiketiyle sonbaharla ilgili içerikleri tek bir sayfada kullanıcılara sunuyor. Google'ın sonbahar mevsimi Doodle'ı ile birlikte sonbahar mevsimi arama motorunda merak edilen konulardan biri oldu. Peki, sonbahar mevsimi hangi tarihte başlar? Sonbahar mevsimi başladı mı? İşte sonbahar mevsiminin başlangıç ve bitiş tarihi...

SONBAHAR MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Genellikle sonbaharın ilk gününden bahsettiğimizde, Dünya'nın ekseni ve Güneş etrafındaki yörüngesi ile tanımlanan astronomik sonbahardan bahsediyoruz. Sonbahar mevsimi, coğrafya bilgilerine göre 22 Eylül'de başlayıp 21 Aralık'ta sona eriyor.

Sonbahar ekinoksu ise 23 Eylül'de gerçekleşiyor ve bu tarihte gece ve gündüz eşit oluyor.

Yaz ve kış mevsimleri arasında yer alan sonbahar; Kuzey yarımkürede eylül, ekim ve kasım; Güney yarımkürede ise mart, nisan ve mayıs aylarına denk geliyor.

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül, sonbahar mevsiminin ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney yarımküre, güneş ışınları öğle vаkti ekvatora 90 derecelik açıyla düşer. Gölge boyu ekvatorda sıfırdır.

SONBAHARDA YENECEK MEYVE VE SEBZELER NELERDİR?

Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, diğer mevsimlerde tüketimlerine kıyasla vücuttaki vitamin miktarını artırır. İşte ülkemizde yetişen sonbahar meyve ve sebzeleri...

Armut

Hemen hemen her yaş grubundaki herkesin sevdiği armut lif açısından çok zengin bir meyvedir. Doktorlar tarafından çocuklara ve özellikle diyabet hastalarına tavsiye edilir. İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Armut; kan basıncını yükseltir, kanseri önler, kolestrolü düşürür, enerji verir, ateşi düşürür, kalp hastalıklarını önler ve nefes darlığına iyi gelir. Düzgün beslenme yöntemi ile doğru zamanda tüketilirse iştahınızı kontrol altına alır ve zayıflamaya yardımcı olur.

Greyfurt

Zengin bir lif kaynağı olan ve içerdiği enzimler nedeni ile kanseri önler, kolesterolü düşürür cilt problemlerine iyi gelir, içerdiği C vitamini sayesinde diş eti kanamalarını azaltır, metabolizmayı hızlandırır. Bir greyfurtta yaklaşık 80 mg C vitamini vardır. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve nezle türü hastalıklara iyi gelmektedir. Ayrıca greyfurt içerisinde bulunan sitrik asit, doğal şeker, ve kamfen, limonen, pinen, sitral gibi uçucu esansiyel yağlar ile A, B, kompleks E, ve K vitaminleri gibi çok sayıdaki bitkisel bileşenler nedeniyle besleyici ve antioksidan özellikleri barındırmaktadır.

Kivi

Kivi içerdiği A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral ve elementler açısından oldukça zengindir. Bunun dışında içerdiği yüksek orandaki lif, sindirim sistemi sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bu lifler özellikle mide sağlığı için çok önemlidir. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır. Antioksidan özelliğinden dolayı kalp damar sağlığı için önemlidir ve bu özelliği bütün organlara yardımcı olur. Sindirim sistemini güçlendirir, kan basıncını dengeler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mandalina

Mandalina karbonhidratlar açısından zengin bir meyvedir. Bunun yanında bol miktarda lif ve protein içerir. E ve C vitamini açısından zengin olan mandalina aynı zamanda tiamin, piridoksin, sodyum, potasyum, kalsiyum, bakır gibi birçok mineral ve bileşen içermektedir. C vitamini ile soğuk algınlığı dışında birçok faydası bulunan mandalina, tümörün büyümesine yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir, tansiyonu dengeler ve cildi canlandırır.

Nar

Narın antioksidan, antiviral ve anti-tümör özelliklerine sahip olduğu ve özellikle A, C, ve E vitamini ile folik asidin iyi bir vitamin kaynağı olduğu biliniyor. Nar, rengini polifenollerden alır. Bunlar en güçlü antioksidanlardır. Aynı zamanda nar, çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bir bardak nar suyu günlük C vitamini ihtiyacının %40’nı karşılamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda nar suyunun prostat kanserini önlediği ortaya çıkmıştır ve stresi azaltır.

Portakal

Portakallar vitamin, mineraller, beta karoten, potasyum, magnezyum ve life sahiptir. Alkalize edici ve detoksifiye edici özellikleri ile vücudunuzu sağlıklı tutar. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini yönünden de zengindir. Kan basıncını düzenler, kolesterol seviyesini düşürür, diyabet tedavisine yardımcı olur ve bağışıklığı artırır.

Hurma

Hurma bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriği ile özellikle kansere karşı iyi gelen besinler arasında gösterilir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olduğu bu meyve özellikle insan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır.

Bal Kabağı

Çok iyi bir beta-karoten, C, K, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur. C vitamini bakımından zengindir. 1 porsiyon balkabağı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılar. İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur.

Brokoli

Brokoli, başta kanser ve kalp hastalıkları olmak üzere, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bu şifalı sebze vücuttaki sağlıklı hücreleri ve dokuları destekleyen, oksidatif stresi azaltan, çok sayıda antioksidan içerir. Böylece bağışıklık sistemini güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur. Brokoli, vücudun pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olan alkali bir sebzedir.

Ispanak

Ispanak, besin yönünden oldukça zengin bir sebzedir. Yüksek miktarda karotenoid, C vitamini, K vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum içerir. İçerdiği birçok vitamin ve mineral, hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kara Lahana

Tam bir C vitamini deposu olan kara lahana aynı zamanda A, B, E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından da oldukça zengindir. Cilt, diş ve kemik dokularının sağlamlığını artırır, vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar, vücudun direncini artırır ve zararlı bakterileri öldürür.

Karnabahar

Karnabahar çok iyi bir yağ yakıcı olan C vitamini ve Folik asit açısından zengindir. Hücre bazında metabolizma hızının artmasını sağlar. Karnabahar içinde fosfat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler bulundurur. Bu maddeler nedeni ile göğüs, mide ve kalınbağırsak kanserine karşı koruyucudur. Demir minerali açısından ayrıca zengin olduğu için kansızlığa bağlı olan halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların daha az hissedilmesini sağlar.

Kereviz

Zihni çalıştırır ve hafızanın güçlenmesine katkı sağlar. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğun azaltılması açısından da etkilidir. İçerisinde bulunan yüksek lif, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur. İştah açıcı ve hazmı kolaylaştırıcı etkileri de vardır. Kereviz gut gibi rahatsızlıklarda da tıbbi tedavinin haricinde destekleyici besin olarak tüketilen bir sebzedir. İçeriğindeki birçok bileşen metabolizmanın düzenlenmesine yardım eder.

Kırmızı Lahana

İçerisinde oldukça fazla lif, E vitamini, A vitamini, C vitamini, protein, kalsiyum ve potasyum bulunduran bu sebze düşük kalorisi ile birlikte neredeyse hiçbir zarar içermemektedir. potasyum içeriği sayesinde kalp hastalıklarından korur, cildin ihtiyaç duyduğu A vitamini, E vitamini ve C vitamini takviyelerini vücuda sağlayarak yaşlanma etkileri azaltarak kolajen oluşumunu destekler, zeaksantin ve lütein içeriği sayesinde göz sağlığına faydalıdır ve görme üzerinde olumlu etkiler yaratır, doğal bir güneş koruyucusudur. Güneşin zararlı etkilerini azaltır.

Lahana

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan olan lahana iltihap önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kansere karşı korur. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengede tutar. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Pancar

Kırmızı pancar, bol miktarda demir içerir ve kansızlık sorunlarını giderir. Bünyenin dayanıklılığını artırır. Kırmızı pancarın damarları genişletici özelliğinin olması kan basıncı seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Saç dökülmesi, sedef, egzama, ürtiker, kurdeşen ve karaciğer hastalıkları ile vücutta kaşıntının önlenmesinde faydalıdır. Kırmızı pancar, bol miktarda C vitamini içerir ve vücudun savunma sistemine katkıda bulunarak bağışıklığı artırır.

Pırasa

Pırasa lif bakımından son derece zengin, önemli bir antioksidandır. Bünyesinde barındırdığı A vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, B3 (niyasin), B5 (pantotenik asit) ve B9 (folik asit) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor ve sodyum gibi mineraller sayesinde metabolizma için önemlidir.

Turp

Turp, çok fazla içerdiği vitamin mineral ve liflerle tam bir şifa deposudur. Beyaz, kırmızı, mor veya siyah olarak çeşitli şekillerde tüketilen turp, salatalarda çok sık tercih edilen bir sebzedir. Turp, A, C, E, B6, Ka vitaminleri içerir. Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile biliniyor. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da besin değeri yüksektir.

SONBAHARDA NE GİYİLİR?

Sonbahar mevsiminde yaz sezonunda giydiğimiz birçok parçayı bazı ilavelerle giymeye devam edebiliriz aslında. Sadece havalar soğuduğu için birkaç parça eklememiz gerekiyor.

Sonbahar kıyafet ve aksesuarları

İnce bluzlar ve tişörtler üzerine ince ceketler ve hırkalar giyilebilir.

Şort ve etekleri ince çoraplarla tamamlayabiliriz.

Şallara yönelebiliriz, üzerimize örgü bolerolar atabiliriz.

Sandaletlerden hafif botlara, spor ayakkabılara geçişler yapabiliriz.

Yaz elbiselerini sonabahar mevsiminde hırkalarla, çorap ve botlarla tamamlayabiliriz.

Triko elbiseler ve ince trikolar, hafif mont ve ceketlerle tercih edilebilir.

Kadife elbiseler de sonbahar için ideal kıyafetlerden.

Sonbaharda kalın çoraplarla, botlar giyilebilir.

Grinin farklı tonlarında örgü hırkaları da birçok kombininze uyarlayabilirsiniz.

Denim gömlekleri de çok soğuk olmayan havalarda ceket gibi kullanabilirsiniz.

Deri pantolonlarda serinleyen havalarda tercih edebileceğiniz diğer şık parçalardan.

Fular ve eşarpları da birçok üstle kombinleyebilir, kombininize renk katabilirsiniz.

Yelekler de sonbaharın anahtar parçalarından birisi.

Uzun çizmelerle uzun kollu elbiseleri kombinleyip şık bir sonbahar stiline kavuşabilirsiniz.